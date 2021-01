Prevención del dengue en barrio Güemes Locales 25 de enero de 2021 Redacción Por Continúa el recorrido puerta a puerta reforzando el mensaje de prevención y concientización sobre dengue en la ciudadanía. Durante la semana se visitó el barrio Güemes, donde la temporada pasada hubo numerosos casos. El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe envió kits de folleto y afiches, y repelentes fabricados por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) sociedad del estado.

FOTO COMUNICACION SOCIAL RECORRIDA. Funcionarios municipales continúan llevando a cabo la campaña de prevención en distintos sectores de la ciudad.

Funcionarios y empleados municipales, continúan recorriendo los barrios de la ciudad con el objetivo de prevenir y concientizar a la ciudadanía sobre la enfermedad del dengue.

En esta oportunidad se profundiza el mensaje sumando folletos con la descripción precisa de los posibles criaderos de dengue, y afiches para los comercios.

Para los que estén interesados en participar de la campaña fomentando buenos hábitos en la comunidad se pueden comunicar al (03492) 15571611. Este número también sirve para que los ciudadanos envíen fotos del estado de sus patios y canalicen dudas o consultas.



RECORRIDO EN BARRIO GUEMES

Para conversar con los vecinos y vecinas, durante la visita al Barrio Güemes estuvieron presentes la Secretaria de Ambiente y Movilidad María Paz Caruso y el Subsecretario de Salud Martín Racca, que llevan adelante desde sus áreas las acciones de concientización y prevención.

Caruso señaló “es un barrio donde hubo muchos casos el verano anterior y por eso es necesario reforzar las concientización. Muchas personas manifiestan tener sus patios y casas en orden, pero cuando miramos hay focos que pueden resultar posibles criaderos. Es fundamental que se refuerce la información para despertar el interés y la participación. El material informativo y los repelentes son útiles para recordar la importancia del cuidado que tenemos que tener cada uno, y así aportar al cuidado de la comunidad”.

Racca por su parte agregó “tenemos que hacer el ejercicio de revisar casas y patios por lo menos una vez por semana, para asegurarnos que no existan recipientes con agua o posibles criaderos de mosquitos. En Rafaela no hay casos actualmente, pero tenemos que seguir trabajando para que no los haya. Y eso depende de cada vecino y vecina, y del trabajo que realizan en sus hogares, en sus lugares de trabajo, en las instituciones”.



TRABAJO ARTICULADO

En el marco del trabajo conjunto que se viene realizando con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe sobre el tema, en esta oportunidad se cuenta con folletos y repelentes entregados por el Ministerio de Salud que se van a repartir especialmente a familias que ya tuvieron dengue y que están en situación de vulnerabilidad.

Los repelentes fueron fabricados por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) sociedad del estado. También se sumaron afiches para entregar en los comercios, y poder llegar con el mensaje a todo el sector.