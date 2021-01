Aún no sabemos si el Covid está mutando para quedarse o para irse Nacionales 25 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Por Daniel Stamboulian*



(Especial para NA). - Se está hablando mucho de la segunda ola o rebrote de coronavirus en el mundo, pero yo lo que veo es que esta segunda ola es una infección mucho más leve y con menos efectos colaterales que la primera.

Yo no me preocuparía tanto, la nueva cepa es menos agresiva que la primera y es probable que tengamos la suerte de que mute para terminar desapareciendo solo como el SARS en 2003.

Es cierto hay especialistas que dicen lo contrario: que el coronavirus seguirá mutando pero para quedarse para siempre. La historia nos muestra que un virus muta para quedarse o para irse y aún no sabemos que va a pasar con el Covid-19.

De todos modos, las vacunas que se están desarrollando y aplicando van a derrotar a la pandemia de coronavirus.

Ya ha venido a la Argentina la vacuna rusa que no es tan mala y tengo entendido que al país van a ir viniendo luego las demás, como la de Moderna y la de Johnson & Johnson, según la información que tengo.

De este modo, van a venir más vacunas. Aunque el proceso será largo, porque se da la aplicación de la primera dosis y luego la segunda, con un intervalo de alrededor de un mes. Estoy muy esperanzado con el éxito de esta vacunas para superar la pandemia.

¿Qué le diría a los argentinos para afrontar esta segunda ola mientras esperan para ser vacunados? No voy a ser muy original. Les pediría paciencia y continuar con lo que nos ha dado resultado: uso del barbijo, mantener distancia social, evitar reuniones con mucha gente y lavarse las manos con frecuencia. Eso es lo que nos va a ayudar a no tener problemas hasta que llegue la vacunación.



*Médico infectólogo.