CRAR tiene su Museo Virtual Deportes 24 de enero de 2021 Por Martin Ferrero Cuando la pandemia impidió poder ir al club, el Círculo Rafaelino de Rugby se las ‘ingenió’ para llevártelo a tu casa. Creó su espacio virtual para acercar diferentes recuerdos y el sitio no para de crecer.

La aparición del coronavirus produjo cambios importantes en la vida cotidiana de todos, que fue mucho más allá de la suspensión de las actividades deportivas en el 2020. Y acá nos encontramos sin poder darnos la mano, abrazarnos, besarnos, tocarnos. Sin poder compartir como antes, de la aparición del covid-19. Algunos temerosos. Confinados. Aislados. A dos metros de distancia del otro. Adaptándose a la ‘nueva normalidad’.



Sobre el cierre del pasado año las actividades de los diferentes clubes fueron retornando, como se pudo –o los fueron dejando- con sus respectivos y estrictos protocolos sanitarios. CRAR no fue ajeno a ello. El Rugby y el Hockey del Círculo Rafaelino volvieron, sólo para entrenarse, por un par de semanas. Ahora, en este comienzo de 2021, las expectativas son otras y si las condiciones sanitarias así lo permiten se podrá volver al día a día del club.



Durante los meses en los que nadie podía acudir al club el ingenio, una vez más, tuvo que agudizarse para tratar de estar cerca, lo más cerca posible: de sus deportistas y socios. Y así surgió la idea del ‘Museo Virtual de CRAR’. ¿De qué se trata? Ernesto Defagot y Omar Operto, nos lo cuentan:



“La idea nació espontáneamente a los pocos días de comenzar la Cuarentena, sin tener bien en claro que hacer”, indicó Operto, y Defagot agregó: “Una tarde se me ocurrió mandar al grupo de WhatsApp fotos de equipos, personajes y de la vida del CRAR a través del tiempo. Esa misma tarde, y al rato de publicar esas fotos, y sin ponernos de acuerdo previamente, Omar le agregó un audio donde coloreaba con un relato esas imágenes. Y así nació “Museo Virtual del CRAR”, en forma totalmente espontánea, sin haberlo conversarlo y acordarlo previamente”.



¿Se pueden visitar museos desde el sofá de casa? Sí que se puede. Los museos virtuales están desparramados por todo el mundo y en nuestra ciudad el Círculo Rafaelino de Rugby también tiene el suyo, impulsados por esta pandemia que vivimos, y de manera ‘inesperada’, como relatan los propios responsables de tremendo trabajo.



“Esto lo podemos hacer debido a que tanto Omar como yo tenemos un buen arcón o archivo fotográfico y material de notas, recortes periodísticos y revistas del Seven que atesoramos con mucho orgullo. Después fue solo darle una continuidad y acá estamos, ya por el capítulo 7”, indicó Ernesto.



Y sobre esos primeros pasos, Omar contó: “Era en los primeros días de abril pasado, las fotos las publicamos en algunos grupos de whatsapp que integramos fundamentalmente con veteranos del club y del museo (inaugurado a mediados del año pasado en su sede centro de calle Bolivar). Las publicaciones fueron bien recibidas y con algunos comentarios interesantes que nos motivó a seguir haciéndolo. Al otro día recibimos también en esos grupos algunas fotos que pasaron a formar parte de nuestro archivo y así comenzamos con entregas más formales”.

Con el paso de los días, de las semanas, del confinamiento y el no poder ir al club el museo virtual fue tomando otra relevancia, y ganó su ‘terreno’.



“La verdad que la respuesta fue muy buena, mucho más de lo que pudimos haber imaginado”, confiesa el ‘Nene’, y luego indica: “Sistematizamos las entregas los fines de semana, una el sábado y otra el domingo, siempre al atardecer. También nos animamos a titularlas en forma muy amateur y así le dimos continuidad a esto que nos gusta y apasiona tanto”.



Y fue creciendo…”A medida que pasaban los fines de semana fuimos ampliando el abanico de grupos que mandábamos el material y se armó un muy buen caudal de receptores. Con el aporte desinteresado de amigos como Juan Botto y actualmente Pablo Trabachin fuimos metiéndole tecnología, entonces se empezaron a titular las entregas en Temporadas y Capítulos, emulando a las grandes plataformas de streaming como netflix. Ahora estamos, sin pensarlo, en la Temporada 7, en su Capítulo 2”, contó Defagot, y Operto añadió: “También, gracias a la inestimable colaboración de Mariano Ferrero, actual Capitán del Plantel Superior de Rugby del club, se armó una página web llamada “CRAR Museo Virtual” -www.crarmuseovirtual.wordpress.com- donde se puede ingresar y ver las ediciones y capítulos anteriores, página tiene un excelente promedio de visitas diarias, lo cual nos sigue sorprendiendo”.



Ese momento que todos esperaban desde aquel marzo llegó. El regreso al club fue posible. El gran día llegó. Se hicieron muy largos esos meses sin ese espacio que despeja la rutina, que alegra a muchos, que devuelve las energías. Se comprendió, todos, la necesidad de quedarse en casa. La pandemia obligó a hacer ese esfuerzo. A tomar conciencia y entender que había que esperar un poco para volver al club. Hoy, el Museo Virtual es una realidad que continuará, que ya se ganó su lugarcito, desde aquel 3 de abril en su primera entrega, en todos aquellos amantes del rugby, del club.