Laprovittola, positivo de coronavirus Deportes 24 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El base del Real Madrid y de la Selección argentina Nicolás Laprovíttola dio positivo en coronavirus, según confirmó ayer la institución española.

"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Nicolás Laprovíttola ha dado resultado positivo en los test de COVID-19 realizados a la plantilla del primer equipo de baloncesto", fue el escueto comunicado que publicó el conjunto donde juega el argentino.

El club "merengue" no aclaró cuál es el estado de salud del bonaerense, nacido en la localidad de Morón y que tuvo una última aparición pública en el podcast "Hola, qué tal?" que hace con el periodista Germán Beder, donde no evidenció síntomas.

Laprovíttola deberá cumplir con dos semanas de aislamiento obligatoria según los protocolos sanitarios, por lo que no estará disponible para jugar tanto la Liga Endesa local como la Euroliga.