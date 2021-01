Ben Hur y 9 de Julio, en un cruce vital Deportes 24 de enero de 2021 Redacción Por Desde las 19:30 se miden en barrio Parque. No es definitorio pero puede marcar el destino. Empiezan las revanchas y ambos necesitan de una victoria para no perderle pisada al líder, Atlético Carcarañá.

FOTO ARCHIVO EN BARRIO PARQUE. / Ben Hur y 9 de Julio se vuelven a ver las caras, hoy, en un cruce vital.

Este domingo, a partir de las 19.30 y con el arbitraje del santafesino Juan Bonnin, Ben Hur y 9 de Julio estarán cruzándose en un nuevo clásico rafaelino, por la cuarta fecha de la zona 1 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur.

Si bien no será un juego que defina nada, aún esta primera fase tendrá dos más, puede marcar las chances para uno u otro, en sus aspiraciones de clasificación.

En lo numérico, el León con seis puntos y a uno del líder (Atlético Carcarañá, que hoy juega con el último ADIUR 0 puntos) sabe que sumar en barrio Parque sería un gran resultado; mientras que para la BH la obligación de quedarse con una victoria parece más ‘imperiosa’. Si no lo hace y los de Cañada de Gómez vuelven a ganar, quedará sin margen de error para lo que venga y no dependiendo de sí mismo.

Tal como viene ocurriendo, ninguno de los entrenadores ha confirmado sus alineaciones titulares.

Por el lado del ‘Lobo’, el que volverá al equipo será Joaquín Castellano, saliendo Germán Mayenfisch, quien sufrió una distensión en su rodilla en el último encuentro. Otro que podría reaparecer es Joel Sacks, dejando su lugar Leandro Sola.

En el conjunto ‘Juliense’, el 11 parece estar algo más definido y el DT Gustavo Giorgi volvería a repetir el equipo que viene de ganarle a ADIUR en el Coloso Germán Soltermam.



Las posibles formaciones y datos del partido:

BEN HUR: Matías Astrada; Luis Ybáñez, Miguel Yuste y Martín Zbrun; Gustavo Mathier, Leandro Sola o Joel Sakcs, Joaquín Castellano y Martín Alemandi; Ricardo Acosta; Leonardo Ochoa y Diego Núñez. DT: Carlos Trullet.



9 DE JULIO: Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Francisco Araya, Agustín Vera y Osvaldo Arroyo; Agustín Costamagna, Maximiliano Zbrun, Cristian Sánchez y Gonzalo Schonfeld; Brian Noriega y Cristian Girard. DT: Gustavo Giorgi.



Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Juan Bonnin.

Asistentes: Lucas Muga y Franco De Los Santos.

Hora: 19.30