El Universo nos asiste en nuestra propia evolución Información General 24 de enero de 2021 Redacción Por Luego de un 2020 que nos dejó muchas enseñanzas, debemos encontrar nuevas formas de responder ante las circunstancias de la vida.

Vanesa Panizza es la creadora de Universo Dorado. Desde su adolescencia fue incorporando como filosofía de vida a la astrología, la metafísica, el tarot, la biodescodificación, la numerología, el eneagrama, y “la aceptologia” de Borja Villaseca. Y hace ya un tiempo descubrió la Antroposofía, una corriente espiritual fundada a principios del siglo XX por Rudolf Steiner.

-¿De qué manera nos pueden ayudar estás herramientas?

Hoy puedo decir que estas maravillosas ciencias, técnicas, herramientas, nos ayudan a conocernos un poco más y nos pueden ir guiando y contando cual es la tendencia de las energías que nos rodean, pero luego a la realidad la creamos nosotros mismos, al Universo lo vemos del color que queremos, y lo vamos pintando cada día. Hoy yo lo veo Dorado y es extraordinario; así se los quiero mostrar a todos los que se acercan a mi espacio en Universo Dorado.

-¿Entonces, nuestra realidad no depende de nuestras circunstancias?

Definitivamente no. Aunque hay ciertos hechos que están marcados, nuestra realidad depende de la actitud con la que nos tomamos los sucesos de la Vida. Se trata de un proceso, un caminar consciente, un esfuerzo diario y constante.

-¿Qué nos depara lo que resta de enero?

En la segunda quincena de enero, en el cielo, hay tensión, hay lucha entre planetas. Por lo tanto, seamos de cualquier signo, nos sentiremos movilizados, algunos más que otros y en determinados aspectos de nuestra vida. El Universo pretende asistirnos en nuestra propia evolución y también avanzar y romper estructuras a nivel colectivo.

-¿Me explicás un poco más esto del Universo, de cómo están los Astros en el Cielo?

Claro, en esta nueva Era de Acuario, el Universo nos está empujando de forma acelerada a nuestro propósito de Vida y en estos días es como si nos tomara exámenes. Por eso debemos hacernos estos interrogantes: ¿Cómo hemos respondido siempre a esas circunstancias inesperadas de la vida o actitudes indeseables de otros? ¿Hoy, seguimos actuando de la misma manera, luego del aprendizaje que venimos realizando y la graduación con lo aprendido en este trascendental 2020? ¿O ya encontramos nuevas formas, con las que nos sentimos más cómodos?

-¿Cuáles son las claves para que una persona logre su evolución?

El trabajo de Crecimiento y evolución personal es constante y permanente, hasta el final de nuestras vidas y más.

Las claves, para estos tiempos astrológicos se podrían resumir en 7 y quiero dejarlas en ítems para hacerlo lo más claro y sencillo posible. Son las siguientes:

•Aceptar las circunstancias que no podemos modificar.

•Aceptar las actitudes de los demás. (Son propias del otro, no nuestras).

•Trascender la herida y avanzar con mayor fuerza y firmeza.

•Tomar esa tremenda energía que nos traen los Astros en el Cielo actual para continuar con fuerza en busca de nuestros verdaderos sueños. El momento es hoy, no esperemos a que el Universo nos lleve de manera drástica hacia ellos.

•Respirar, respirar, buscar nuestra calma, con lo que sabemos que nos hace bien, buscar nuevas formas, prácticas o terapias y evitar los enfrentamientos.

•Hablar con nuestro Ángel de la guarda, pedirle asistencia, con las palabras que salgan de nuestro corazón. Y no olvidemos a las demás ayudas espirituales que tengamos, ellos siempre están dispuestos a asistirnos, solo hay que pedirlo.

•Finalmente, ¡agradecer siempre!

CONTACTO:

Vane Panizza

Instagram: @universodoradoy

Facebook: Universo Dorado

Consultas de Tarot al 3492 411004