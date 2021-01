Continúan los operativos de concientización Locales 24 de enero de 2021 Redacción Por Agentes de Protección Vial y Comunitaria recorrieron los espacios públicos para llevar a la ciudadanía el mensaje sobre la importancia y obligatoriedad del uso del barbijo.

Durante la jornada del sábado, la Municipalidad de Rafaela realizó operativos de control y concientización orientados a la importancia que representa el uso del barbijo como método de prevención ante la presencia del coronavirus.

Agentes de Protección Vial y Comunitaria recorrieron los espacios públicos comunicando a la ciudadanía que, además de ser un elemento preventivo, el barbijo es de uso obligatorio para quienes circulen, de acuerdo a lo especificado en el Decreto N° 50523 que rige desde el mes de abril de 2020. “Estas recorridas tienen como objetivo concientizar a la ciudadanía que la pandemia no terminó y que nos tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Y en esos cuidados, el uso del barbijo resulta fundamental”, comentó el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo. Además el funcionario explicó que “estamos constando que el barbijo se use y se use bien; tenemos que ser estrictos con esto, hay que cuidar la vida. Con el crecimiento del nivel de contagios, es momento para estar atentos, encima del problema”.