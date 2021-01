Avanzan las negociaciones por los precios de la carne Nacionales 24 de enero de 2021 Redacción Por El Gobierno busca "una especie de canasta para comercializar algunos cortes a precios mucho más bajos" y "retrotraer el aumento que se dio sobre todo entre noviembre y diciembre".

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El Gobierno aseguró ayer que está "muy cerquita" de llegar a un nuevo acuerdo por el precio de la carne y así retrotraer los incrementos registrados durante noviembre y diciembre. En un contexto en el que el consumo descendió a mínimos históricos en el país a pesar de una suba en la producción, la administración de Alberto Fernández confía en alcanzar un entendimiento con los frigoríficos.

"Estamos muy cerquita de tener un acuerdo por el tema de la carne", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En 2020, el precio de los cortes promediaron un incremento del 57 por ciento según el INDEC, una cifra muy por encima de la inflación general que se ubicó en el 36,1%.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional indicó: "Seguramente, la semana que viene tendremos novedades al respecto". Anticipó que se trata de "una especie de canasta para comercializar algunos cortes a precios mucho más bajos" y "retrotraer el aumento que se dio sobre todo entre noviembre y diciembre". El funcionario remarcó que el Gobierno busca "cuidar la canasta de consumo de los argentinos".

Recientemente, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, había anticipado que el Gobierno trabajaba para que en el "corto plazo" se pueda llegar a un acuerdo con los frigoríficos.

A fines de 2020 había pautado con frigoríficos poner a la venta tres cortes de carne "a precios populares" en más de 1.600 bocas de expendio en todo el país, una promoción que se extendió solo pocos días. Ahora, buscará alcanzar otro entendimiento que permita encontrar entre diez y doce opciones a precios más accesibles.



PRECIOS MAXIMOS

SIN SENTIDO

El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, insistió ayer en que los costos del sector crecieron por encima de la suba de precios y ratificó su rechazó al programa Precios Máximos por entender que "no tiene ningún sentido". "La Argentina es un país que no sólo puede producir para el país, sino exportar", indicó y criticó las expresiones que apuntan a la "maldición de la exportación de alimentos".

En ese sentido, el también vicepresidente de la UIA apuntó: "Si no fuéramos exportadores, seríamos importadores y si no tenemos dólares, no sé qué comeríamos".

"Precios Cuidados es una política que compartimos, pero Precios Máximos no tiene ningún sentido", remarcó.

El empresario criticó la continuidad del programa Precios Máximos y argumentó: "Nos congelaron los precios en marzo. Todo el proceso industrial desde marzo del 2020 está congelado y sólo ha tenido retoques, que van del 4 al 10 por ciento con un costo de vida que subió 36 por ciento".

En declaraciones radiales, subrayó que hay un "costo Covid que es un 20, 25 por ciento de la masa salarial", a lo cual se suma el "aumento de los costos de la materia prima, que van del 40 al 90 por ciento".

Funes de Rioja pidió que "el Estado haga lo suyo" para garantizar el "acceso al alimento a través de una baja importante de los impuestos". En ese sentido, recomendó dar impulso al consumo mediante la devolución del IVA.