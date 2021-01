Apoyo a medias de Lousteau a Macri Nacionales 24 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El senador nacional Martín Lousteau advirtió que el principal aporte del ex presidente Mauricio Macri es su "legado" al "haber modificado el sistema político", aunque desestimó que represente el presente o el futuro.

"No sé cuál es la vocación del expresidente por participar en una elección. El legado más importante de Macri es haber terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina, expresó el senador.

En tanto, en una entrevista publicada por la Nación, al ser consultado si su aporte es más del legado y no desde el presente o el futuro, dijo: "Creo que sí".