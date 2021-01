Yedlin Nacionales 24 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El diputado Pablo Yedlin (FdT), uno de los principales impulsores de la propuesta de suspender las elecciones primarias de agosto, consideró que "el decreto habilita a discutir las modificaciones al sistema electoral y entonces uno podría entrever que se podría plantear la suspensión de las PASO, que es un proyecto que presenté yo en diciembre en virtud de la pandemia".

En diálogo con la agencia Télam, el legislador expresó que "si no hay consenso con la oposición no se podrá modificar la ley electoral". En este marco, subrayó que "hay que buscar los consensos porque con mayoría simple no alcanza: hay que obtener 129 votos".