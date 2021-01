Elfyn Evans se trepó a la punta en Montecarlo Deportes 23 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Sébastien Ogier (Toyota Yaris) se presenta como el hombre a batir en el Rally de Montecarlo, primera cita del Campeonato Mundial FIA WRC 2021.

Sin embargo, el francés no es quien aparece adelante en la clasificación general tras cumplir los siete tramos cronometrados de jueves y viernes, debido a un pinchazo que lo obligó a ceder importante tiempo ante su compañero de estructura, Elfyn Evans (Toyota Yaris).

Ganar cuatro de las cinco "especiales" del viernes supondría una mejor posición del actual monarca y siete veces ganador de la tradicional carrera en los Alpes.

Tras imponerse en los tres sectores de la mañana, Ogier penó en el inicio de la actividad vespertina con un pinchazo provocado en el borde de los caminos que tiró por la borda la diferencia que había acumulado hasta ese momento.

Los 37 segundos que perdió en ese tramo fueron aprovechados por el galés Evans, que pasó al frente.

No obstante, la última sección controlada por el reloj volvió a tener a Ogier al frente, en tanto que Evans se limitó a no cometer errores y mantener la posición de privilegio en la tabla general con 7s4d de distancia a su favor.

Ott Tänak (Hyundai i20) también había superado a Ogier en la PE6, pero le devolvió el puesto tras la lluvia que afectó la bajada del último tramo del día para quedar tercero en la general a 25s3d del líder y 17s9d detrás del múltiple campeón de la especialidad, que va este año por su octavo campeonato.

Evans comentó que "fue un tramo muy complicado" y reconoció al final del día que fue "demasiado cuidadoso en algunos lugares".

En tanto, Ogier señaló que "tuvimos mala suerte con el pinchazo en el tramo anterior (PE6) y por suerte logramos terminar con lo que teníamos".

El tercero en la tabla, Tänak, sostuvo que "no tenía visibilidad y el parabrisas estaba completamente empañado", en una clara muestra de las dificultades que tuvieron que superar los participantes en la carrera del Principado.

Los hombres de la casa japonesa se perfilan como lógicos candidatos a quedarse con la victoria en la primera fecha del calendario 2021.