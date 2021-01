Peritos confirmaron que es falsa la firma de Diego

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Los peritos caligráficos de San Isidro concluyeron que las firmas de Diego Armando Maradona halladas en papeles en poder del médico Leopoldo Luque no eran auténticas y fueron falsificadas.

Se trata de documentación encontrada en allanamientos realizados en la casa del médico, donde se solicitaba a diferentes sanatorios historias clínicas del astro del fútbol en vida.

Este estudio realizado podría complicar la citación del médico investigado por la muerte de Maradona y sumarle una acusación por falsificación de documento privado.

Las fuentes consultadas por NA no descartaron que Luque pueda ser citado a dar explicaciones o bien a realizar un cuerpo de escritura para cotejarlo con esas firmas ahora consideradas falsas por los peritos oficiales.

Además, si bien en principio la autoría de la presunta falsificación no puede ser atribuida a Luque, lo cual es materia de investigación, las fuentes señalaron que el sólo hecho de que los documentos estuvieran en su poder lo hace sospechoso del delito.

Son tres documentos que la Justicia encontró en la casa del doctor Luque durante un allanamiento a pocos días de la muerte de Maradona.

La importancia de los mismos es porque son solicitud de pedidos de copias de historias clínicas, algo que se sabe sólo puede hacer el paciente o un tercero con autorización de aquel.

En la causa penal, la autopsia realizada determinó que Maradona murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y que su corazón tenía una "miocardiopatía dilatada".

Maradona falleció a los 60 años, el 25 de noviembre pasado, en una casa que su familia había alquilado en el barrio privado San Andrés, de Tigre.