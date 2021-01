Robó carne en un súper chino de nuestra ciudad Policiales 23 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Una versión acercada a LA OPINION por fuente confiable, permite dar a conocer que se cometió un robo en un supermercado que se ubica en la calle Brasil al 700.

De acuerdo al relato "el muchacho, que suele estar lavando autos frente a instalaciones de un ex-Policlínico de la ciudad, y sería hijo de un exjugador de Atlético de Rafaela, realizó una importante compra de carne y se retiró sin pagar".

Según la fuente "fue perseguido y en la huida dejó la carne y las ojotas que calzaba, y según me enteré no pudo ser detenido".

Finalmente, se señaló que "no lo puedo comprobar, pero se dice que similar acción habría cometido horas antes en el mismo lugar".