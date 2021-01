Día Nacional de las personas músicas

Por Diego Boris*





BUENOS AIRSES, 23 ( Télam). - Cuando en 2014 junto a la música Celsa Mel Gowland y la entonces diputada nacional, hoy intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, impulsamos la Ley que instaura el Día Nacional del Músico en la fecha de 23 de enero, en conmemoración del nacimiento del querido Luis Alberto Spinetta, no imaginábamos que en tan poco tiempo, nuestros compañeros y compañeras de actividad en particular y la sociedad en general iban a incorporarlo con tanta pertenencia.

Hoy estamos celebrando nuestro día en un momento muy complicado para el desarrollo de nuestra profesión. En estos tiempos, mas que nunca, se necesitan de señales claras para saber donde ir y desde el Instituto Nacional de la Música (INAMU) desarrollaremos dos acciones. Por un lado, una actividad de formación en Derechos Intelectuales, este sábado 23 a las 17hs. con el presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, el músico y abogado Esteban Agatiello. Y otra de celebración colectiva tocando y cantando, junto a Lito Vitale y Ave Fénix Música, en el programa especial "Marcando el compás" con 132 músicos/as de todo el país.

Es cierto, apenas dos señales. La formación y el ejercicio de nuestra profesión. En ambas está la lógica colectiva y federal. Seguramente ese podría ser un rumbo posible. El federalismo cultural y la organización.

Hoy mas que nunca "no hay soluciones individuales para los problemas colectivos", las personas músicas lo aprendimos, no sin grandes esfuerzos.

Se vienen tiempos de mucho trabajo de siembra...

Se vienen tiempos donde los héroes de historieta dejan paso a los " héroes anónimos" (gracias Isabel de Sebastián por el concepto).

Se vienen tiempos donde hay que estar a la altura del desafío de este tiempo que nos tocó vivir.

Se vienen tiempos que las personas músicas seamos protagonistas, y no solo espectadores. Solo con esa actitud podremos asegurar como nos cantaba el querido "Flaco" Spinetta, que: "Mañana es mejor".



* Músico, presidente del Instituto Nacional de la Música (Inamu).