Suspendieron los Carnavales Rafaelinos

En una reunión mantenida el pasado miércoles 20 de enero en dependencias de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad local, representantes de comparsas, batucadas y baterías locales analizaron conjuntamente con el secretario y parte del equipo de trabajo del área, la factibilidad de la realización de los Carnavales Rafaelinos 2021.

En la oportunidad se arribó a la decisión de suspender la realización hasta que estén dadas las condiciones sanitarias adecuadas que permitan garantizar un espectáculo seguro.

Esta determinación coincide con lo que se ha resuelto en otras plazas carnavaleras de la región, el país y del mundo, como Sunchales, Gualeguaychú y Corrientes, o la brasileña Río de Janeiro, que ya anunciaron oficialmente sus cancelaciones o postergaciones.

Durante la reunión se conversó también acerca de los ensayos que algunas de las agrupaciones ya han comenzado a desarrollar, en virtud del último decreto provincial que habilita esta clase de acciones a cielo abierto, con los cuidados correspondientes.

Cabe destacar que la suspensión del carnaval no implica el cese de las actividades de los diferentes grupos, ya que su labor en distintos barrios de la ciudad no se limita a generar un espectáculo anual, sino que constituyen también un lugar de pertenencia, identificación, esparcimiento, aprendizaje y contención de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias durante todo el año.

Esta misión se vio seriamente afectada durante 2020, puesto que estos encuentros no estuvieron habilitados durante meses y fueron recientemente permitidos. Para 2021, la Secretaría de Cultura prevé la realización de capacitaciones y otras actividades tendientes a fortalecer a estas agrupaciones.

“Teníamos en carpeta algunas propuestas ya para 2020, como talleres de actualización, por ejemplo, pero la pandemia nos obligó a reprogramar drásticamente la planificación de toda el área, así que esperamos que 2021 se presente menos problemático y podamos retomar esos proyectos, probablemente con readaptaciones, y recuperarnos con la mirada puesta en 2022", manifestó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

En lo que respecta a la suspensión de la celebración central, el funcionario afirmó: “Durante 2020 nos reunimos en más de una oportunidad con las agrupaciones para ir analizando sus diferentes realidades y prever sí podría o no proponerse una celebración conjunta en 2021", rememoró. "A la luz de la realidad actual y lo que nos indican las autoridades sanitarias, coincidimos en que no resulta viable en esta oportunidad”, concluyó.

Estuvieron presentes en el encuentro, referentes de las agrupaciones Quimey, Mahavirá, Kimbara, Anyaly y Trentahuén.