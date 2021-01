Impulsan a Lifschitz para liderar un frente amplio en Santa Fe

Si Lifschitz no acepta la propuesta de la UCR, los dirigentes entienden que se deberá continuar en la búsqueda de un candidato adecuado al armado de un frente amplio opositor al kirchnerismo, donde el radicalismo sea protagonista.

En las últimas horas referentes del radicalismo del Departamento General López manifestaron su intención de “construir un frente político amplio” que enfrente al peronismo en las próximas elecciones. Intendentes, presidentes comunales y referentes locales se alinearon a la postura del presidente del bloque de la UCR de la Cámara de Diputadas y Diputados, Maximiliano Pullaro, y del senador Lisandro Enrico. “Creemos que el desafío de ahora en adelante es construir una alternativa electoral en la provincia a través de un frente transversal y amplio”, coincidieron luego de la reunión departamental realizada en la ciudad de Venado Tuerto.

El objetivo no solo es impulsar un nuevo frente que sea protagonista electoral a nivel provincial, sino que busca ponerle un límite claro a Cristina Kirchner en el Senado de la República Argentina y a la concentración del poder político y económico que pretende consolidarse en el conurbano bonaerense. Los dirigentes de la UCR afirman que el kirchnerismo “busca convertir a Santa Fe en un territorio donde poner en práctica los mismos avasallamientos institucionales a los que están acostumbrados a llevar adelante a nivel nacional, donde el Poder Ejecutivo quiere controlar absolutamente todo y transformar la Legislatura en una escribanía del gobierno”.

Tanto los legisladores como los representantes de los gobiernos locales coinciden en que el actual presidente de la Cámara baja Miguel Lifschitz es la persona adecuada para representar este nuevo frente en las próximas elecciones. El gobernador socialista durante el período 2015-2019 y actual legislador mantuvo una perspectiva muy amplia para con el resto de los partidos que integran el Frente Progresista Cívico y Social, al incorporar ministros y muchos funcionarios de origen radical. “Miguel fue construyendo consensos y administrando muy bien los espacios de poder. Con los radicales mantuvo y mantiene un diálogo permanente y una actitud proactiva con mirada a futuro. Es el dirigente santafesino con mayor imagen positiva y tiene mucho para dar. Desde todos los espacios políticos vamos a insistir con la figura de Lifschitz como el mejor candidato de este nuevo frente transversal y amplio que va a recuperar el gobierno de la provincia en 2023. Realizaremos todos los esfuerzos de diálogo y coordinación para construir una alternativa real al kirchnerismo en la provincia”, indicaron.

De no aceptar, Lifschitz, la propuesta de la UCR, los dirigentes entienden que se deberá continuar en la búsqueda de un candidato adecuado al armado de un frente amplio opositor al kirchnerismo, donde el radicalismo sea protagonista.

Quienes anhelan la creación de un frente amplio entienden que la derrota del 2019 a manos del peronismo, si se repite ese escenario de división, parecería inevitable. “No estamos en condiciones de seguir cediendo espacios de poder al PJ que desde que asumió el Gobernador Perotti en Santa Fe no dejó dar de baja programas, planes e iniciativas integradoras y claves que había llevado adelante el Frente Progresista durante 12 años. Además, en General López el 10% de la población que está integrada por cinco localidades del PJ, recibió el 85% de los recursos del Plan Incluir y eso nos parece totalmente arbitrario e injusto”. Es por eso que la ampliación del frente es una respuesta a dar el paso adelante necesario para recuperar lo que se perdió y consolidar una alternativa viable que combine experiencia con juventud.

“Hace muchos años que el radicalismo de General López viene consolidándose como un espacio político sólido que es protagonista en la mayoría de las 31 localidades. Y eso se debe a una coherencia colectiva y a su vez a una apertura al diálogo y construcción de consensos que fundamentan todas las decisiones que se han ido tomando”, expresaron al unísono los intendentes y presidentes comunales, quienes ampliaron: “Podemos tener diversas miradas sobre determinadas situaciones, pero siempre seguimos una línea con fundamentos orgánicos y una estructura partidaria que ha garantizado la participación colectiva. Mucho de lo que construimos cada presidente comunal, intendente, concejal o representante local, fue producto del diálogo constante que venimos teniendo como grupo”.

Entre los presentes durante la reunión llevada a cabo en el Comité Departamental de la UCR en Venado Tuerto, se encontraban el senador Lisandro Enrico; los diputados Maximiliano Pullaro, Silvia Ciancio y Georgina Orciani; los intendentes de Venado Tuerto Leonel Chiarella, de Firmat Leonel Maximino y de Villa Cañás Norberto Gizzi, los concejales de Venado Tuerto Santiago Meardi y Mariana Iturbide; además de los presidentes comunales de Wheelwright Benjamin Gianetti, de Elortondo Maria Isabel Bosco, de Teodelina Joaquín Poleri, de Santa Isabel Jorge Raverta, de Chovet Sergio Busquet, de San Eduardo Leandro Rinaldi, de Cafferata Favio Rossi, de La Chispa Cristian Bustamante, de Melincué Silvio Garbolino y de Maggiolo Luis Valerio quien planteó sus objeciones.