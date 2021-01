FISFE rechazó los cortes de transportistas autoconvocados Locales 23 de enero de 2021 Redacción Por Apoyo enérgico de la Federación a la firme decisión del gobierno provincial de instrumentar los mecanismos institucionales para liberar las rutas provinciales.

En el contexto actual, de recuperación de la actividad industrial, luego de más de 10 meses de estado de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, ese tipo de medidas resultan antijurídicas e irracionales. Apoyo de la Federación a la firme decisión del gobierno provincial de instrumentar los mecanismos institucionales para liberar las rutas provinciales.

Luego de varios días de medidas de acción directa, y que aún persisten en algunos puntos de conexiones viales; por parte de transportistas autoconvocados, lo que vulneró el derecho de miles de ciudadanos de circular libremente; afectando, a su vez, la provisión y distribución de insumos industriales; paralizando virtualmente a muchas empresas de la región; y habiendo estado en gestión permanente, tanto con funcionarios de las distintas áreas; con las empresas afectadas; como asimismo, y a través de nuestra entidad de cúpula, la Unión Industrial Argentina (UIA), con funcionarios nacionales; desde la FEDERACION INDUSTRIAL DE SANTA FE (FISFE), expresan un enérgico rechazo a la persistencia y/o reiteración de ese tipo de medidas, que no sólo resultan antijurídicas; sino, absolutamente irracionales, en el contexto actual, de recuperación de la actividad industrial, luego de más de 10 meses de estado de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Asimismo, manifiestan el apoyo a la firme decisión del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de instrumentar los mecanismos institucionales, para liberar las rutas provinciales, recurriendo para ello tanto al Poder Judicial como a la Policía Provincial.

No desconocen el derecho de los ciudadanos, en forma individual y/o colectiva, a reclamar; pero la organización de la sociedad exige que, en primera instancia, se agoten los caminos del diálogo entre las partes involucradas; y sólo en el supuesto de fracaso, y de instrumentarse medidas de acción directa, sean sin afectar a toda la ciudadanía.

La industria santafesina se está recuperando luego de la peor caída en su historia, como resultado de políticas públicas contrarias a la industrialización, y luego agravado por la pandemia; y ello es en beneficio de todos los santafesinos; y por ello no hay lugar a nuevas parálisis de producción motivada por conflictos ajenos.