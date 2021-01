"Tiene poca incidencia" detalló Marfort Locales 23 de enero de 2021 Redacción Por El pediatra Daniel Marfort explicó que el retorno a las actividades sociales en los más pequeños, no ha aumentado el número de contagios por Covid-19 en esta población. “Hay algo inmunológico que lo protege al niño de este Covid o lo afecta muy levemente”, indicó.

FOTO ARCHIVO SOLO PATOLOGIAS HABITUALES. No se registran casos de coronavirus en la población infantil de la ciudad.

En medio del aumento de casos positivos de Covid, en gran parte del país y en nuestra ciudad, el pediatra Daniel Marfort (MP 3327), explicó lo que ocurre con la población infantil: “Nosotros acá en la clínica empezamos a recibir un flujo de pacientes más importante, pero todo relacionado a patologías habituales de verano, cómo pueden ser una gastroenteritis, chiquitos con vómitos, con diarrea, pero no asociados a Covid-19. Específicamente, no hay aumento de casos de Covid en menores, debido a que los chicos comenzaron las actividades sociales, no lo hemos notado, incluso e charlado con gente del hospital que se dedican a hisopar a los más chicos y tampoco han observado un aumento de la positividad en este grupo, reitero, a pesar de la apertura de jardines, colonias, o actividades en los clubes”. Y agregó: “Para mí es totalmente beneficioso haber hecho esta apertura en los niños y que social y psicológicamente comiencen a disfrutar del aire libre y no de estar encerrados. Repito, no hubo repercusiones infectológicas como consecuencia de esto”.



EL HISOPADO

EN LA NIÑEZ

El Dr. Marfort habló del hisopado en los más pequeños y explicó que “el hisopado en la niñez tiene que cumplir criterios médicos, no se le puede hacer a cualquier chico y si bien no es un procedimiento sumamente invasivo es de algún modo invasivo y es un recurso limitado y se lo debe administrar lo me lo mejor posible; nosotros no lo hacemos, lo hace únicamente el hospital y derivamos pacientes allá, ante sospecha clínica de un niño, no tanto por sus síntomas sino por el entorno, con quién convive, qué sintomatología tienen los convivientes y ahí podemos llegar a enviar a hacer un hisopado”.



RELACION ENTRE LA

NIÑEZ Y LA PANDEMIA

El pediatra precisó que “lo que analizamos a casi un año de la pandemia y lo vemos en países que lo han presentado bastantes meses antes que nosotros, es que se sigue pensando y los estudios así lo respaldan, que el Covid en la niñez por múltiples factores, muchas veces por falta de receptor para que el germen se adhiera y produzca las lesiones, tiene poca incidencia; hay algo inmunológico que lo protege al niño de este Covid o lo afecta muy levemente”.

Además, el profesional informó que “la internación por Covid-19 y averiguando en centro grandes, como por ejemplo lo es el Hospital de Niños de Santa Fe, que atiende muchísimos chicos de toda la zona, de toda la región, no tuvo tantos casos que requirieran internación, hubo algunos pero que obedecían a pequeños con factores de riesgo, patologías previas. La afectación pediátrica gracias a Dios es leve”.