En febrero comienzan a vacunar a los docentes Nacionales 23 de enero de 2021 Redacción Por Al participar de la reunión del Consejo Federal de Educación, el ministro Nicolás Trotta destacó que a mediados del próximo mes comenzará la vacunación de docentes.

Mientras día a día crece la presión de los padres para que en marzo se inicie el ciclo lectivo 2021 con clases presenciales, y a la vez desde los gobiernos nacional y provinciales se insiste en que los alumnos volverán a las escuelas en un mes a pesar de la resistencia de los gremios docentes que exigen un regreso seguro, el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta adelantó que a mediados de febrero se pondrá en marcha la vacunación de docentes y asistentes escolares de todo el país.

Al presidir desde Misiones un nuevo encuentro del Consejo Federal de Educación en el que participaron los ministros de Educación de las provincias, entre ellos la santafesina Adriana Cantero, el funcionario admitió que no será posible vacunar a todos antes del inicio de clases, previsto para el 15 de marzo. Trotta sostuvo que serán necesarias 1.450.000 dosis de vacunas para inocular a docentes y personal no docente al tiempo el objetivo fijado para este año es garantizar la máxima presencialidad posible en las aulas.

Durante el encuentro se abordaron los criterios federales para el inicio del ciclo lectivo 2021. A su vez, evaluaron las alternativas de presencialidad en las escuelas, la campaña de vacunación de los maestros y cómo se llevará a cabo la semana de formación federal para los docentes.

Desde el Gobierno de Santa Fe se informó anoche que la decisión es comenzar las clases con un modelo que combine la virtualidad con la presencialidad, y la alternancia de manera que los grupos asistan en días distintos a la escuela y así bajar la cantidad de chicos en el edificio.

En este sentido, la ministra Cantero anticipó que por ahora se buscará replicar la experiencia aplicada en las últimas semanas del año pasado, en las que los chicos asistieron a las aulas, en grupos pequeños, que permitieron mantener el distanciamiento, a la vez que reforzar los vínculos. "Después de la experiencia en los más de 150 establecimientos educativos del centro norte que a fin de 2020 reiniciaron clases presenciales, se comprobó que el formato es posible y que los chicos habitaron la escuela con estos protocolos sin dificultad", sostuvo la funcionaria santafesina.

Sobre la campaña de vacunación de docentes y personal escolar, Trotta dijo que las dosis de vacunas llegarán a principios de febrero y estimó que para mediados de ese mes ya podrá comenzar la inoculación entre todos los docentes del país.

En la provincia de Santa Fe se habilitarán vacunatorios para que todos los docentes puedan recibir las dosis. No obstante, desde el Ministerio de Salud santafesino advirtieron que aún falta inocular a gran parte de los profesionales de la salud, además de los agentes de las fuerzas de seguridad.