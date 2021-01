BUENOS AIRES, 23 (NA).- El ex presidente Mauricio Macri sufrió un hackeo de su cuenta de Mi ANSES, en la que modificaron algunos datos personales, ante lo cual el organismo previsional abrió una investigación interna para determinar qué sucedió. El mail que figura en el perfil del líder del PRO fue modificado el pasado martes por uno que hace alusión a un insulto que se popularizó en redes sociales: [email protected] El referente opositor se enteró del hackeo cuando le llegó un mail para informarle que se había solicitado el cambio de clave para ingresar al sistema de Mi ANSES.En el entorno de Macri afirmaron que también se modificaron el teléfono celular que estaba registrado en el aplicativo y el estado civil, ya que el ex mandatario es casado y ahora figura como soltero.Los asesores contables de Macri se enteraron de la situación el martes pasado y alertaron al líder del PRO.Ante el hecho, el organismo que dirige Fernanda Raverta informó que "abrió una investigación interna".El objetivo del sumario es "dilucidar si la denuncia pública de la modificación del correo electrónico y su teléfono celular en el perfil de MI ANSES del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, fue llevada a cabo por personal del organismo o cambiado mediante su Clave de la Seguridad Social vía web".Por su parte, trascendió que el PRO enviaría un proyecto de resolución para presentar ante la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo y el ANSES "informen respecto a la modificación no autorizada de datos en la plataforma digital MI ANSES del ex presidente Mauricio Macri".También solicita que indique quién, cuándo y cómo realizó la modificación de dichos datos, y si fue realizada desde la propia Anses o de manera externa.