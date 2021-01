Ducati, hasta 2026 Deportes 22 de enero de 2021 Redacción Por La marca italiana anunció el acuerdo alcanzado con Dorna para continuar en el Mundial hasta 2026.

FOTO WEB HUBO ACUERDO. / Ducati continuará en el Moto GP por cinco años más.

Ducati continuará en MotoGP hasta 2026, tras renovar con Dorna, por otras cinco temporadas más. Días atrás se confirmó la continuidad de KTM y se espera lo mismo de Honda, Yamaha y Suzuki.

Tras el acuerdo, Claudio Domenicali, Administrador Delegado de Ducati Motor Holding, señaló: “Las carreras son desde siempre una parte realmente importante para Ducati y lo seguirán siendo también en el futuro. Representan no solo un modo de alimentar la pasión de los ducatistas de todo el mundo sino que también es un laboratorio de desarrollo avanzado donde se prueban los materiales más sofisticados y los métodos más innovadores. Es también el gimnasio donde hacemos crecer a los jóvenes ingenieros, con el fin de dar a nuestros clientes motos siempre a la vanguardia de la tecnología y las emociones, como se ha demostrado recientemente con la Superleggera V4 y la Multistrada V4”.

Y ha añadido: “En ambos casos, aunque de manera diferente, la experiencia adquirida en MotoGP ha sido fundamental. Esta renovación es una confirmación de que, incluso teniendo un programa en continuo crecimiento de nuestra gama de productos más allá de las motos deportivas, los circuitos y las motos de altas prestaciones continúan siendo un elemento vital para Ducati. Quiero agradecer a Dorna Sports y en particular a Carmelo Ezpeleta el gran trabajo que están haciendo durante todos estos años en los que han logrado convertir el Mundial de MotoGP en una plataforma mediática extraordinaria”.

Por su parte, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, dijo: “Dorna Sports está orgullosa de poder continuar su vínculo con Ducati y da las gracias a la fábrica italiana por haber confirmado la confianza en el Campeonato. Es un honor haber podido acompañar a Ducati en su trayectoria llena de éxitos y no vemos el momento de compartir juntos este nuevo capítulo de su historia, con dos promesas como Jack Miller y Pecco Bagnaia. El potencial y el talento de estos dos jóvenes pilotos será uno de los aspectos más interesantes del Campeonato del Mundo MotoGP 2021 que está a punto de empezar”.

La marca logró su primera victoria en 2003, en el GP de Catalunya con Loris Capirossi. Luego, se adjudicó el título mundial de constructores, de pilotos y de equipos en 2007 con Casey Stoner.

En 2020, con Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Jack Miller, Francesco Bagnaia y Johann Zarco como pilotos, Ducati consiguió dos victorias (Dovizioso en Austria y Petrucci en Francia) y un total de 9 podios. De esa manera se adjudicó el título de constructores 2020.