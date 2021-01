Completó la prueba Deportes 22 de enero de 2021 Redacción Por En la nueva disciplina que integra el Dakar, se destacó un Peugeot 504 Pick Up.

FOTO WEB GRAN LABOR. / La realizad por el Peugeot 504 en el Dakar Classic.

Más allá de todo lo que arrojó el Dakar, en especial para la Argentina con las victorias de Kevin Benavídes y de Manuel Andújar, la competencia efectuada en Arabia Saudita se destacó este año por el ingreso de la Dakar Classic, disciplina que, en la versión de regularidad, contó con su propia competencia con vehículos históricos.

Uno de los modelos más llamativos fue el Peugeot 504 Pick Up que completó el recorrido, indicó el sitio web carburando. Tripulado por los italianos Roberto Camporese y Umberto Fiori, el particular vehículo comenzó la prueba en Jeddah, ciudad que dio también por finalizada a la particular competencia.

La iniciativa causó buena impresión, a tal punto que contó con 26 participantes. Entre ellos compitieron un VW Iltis, que tiene el honor de haber ganado por primera vez en el Dakar en 1980, Buggy Sunhill, Porsche 911 SC 3.0L, Range Rover, Mitsubishi Montero, Nissan Patrol y Mercedes Clase G, y además algunas rarezas como un Skoda 130 LR, y los camiones MAN, un Mercedes Unimog y un Renault 420 DCI.

El francés Yves Loubet, quien fue copiloto en los ’80, fue el encargado de diseñar un recorrido de 12 etapas, de entre 200 y 300 kilómetros, cada una que fue en paralelo a la competencia principal.

Los vehículos, reservados sólo para aquellos modelos que participaron entre los años 80 y 90 en el Dakar, compartieron los campamentos con la competencia central.