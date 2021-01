Cansada de los golpes escapó, y llegó con sus hijos a la Comisaría Policiales 22 de enero de 2021 Redacción Por La denunciante aseguró que su pareja no la dejaba salir sola a ningún lugar, y que hace tiempo quería separarse pero no se lo permitía.

Una mujer aprovechó un descuido de su pareja para llegar junto a su hijo de 4 años y su bebé de sólo dos meses a la Comisaría, y denunciar que vive un infierno inmersa en una situación de violencia de género de la que no podía salir.

Así las cosas, fue examinada por los médicos que constataron las lesiones de una golpiza previa, y la Justicia ordenó la detención del agresor.

Fuentes policiales y judiciales revelaron a El Liberal el calvario que vivía una joven que residía en un paraje del interior santiagueño.

La damnificada, de 26 años de edad, se presentó ante los efectivos de la Comisaría 33 de Sumampa, y explicó que residía en un paraje del interior del departamento Mitre.

La joven relató que reside junto a sus dos hijos menores de edad, de cuatro años y la menor de dos meses de vida.



VIOLENCIA FISICA

Señaló que desde hace años es víctima de violencia física de parte de su concubino, quien le pidió que le cortara las uñas de los pies y le reclamó que no lo estaba haciendo bien, comenzando una discusión entre ambos.

El denunciado habría comenzado a insultarla con palabras obscenas, luego le propinó un golpe de puño en el rostro del lado izquierdo, provocándole un hematoma, por lo que se defendió golpeándolo en el labio para que el sujeto dejara de agredirla.

En su denuncia, la joven sostuvo que siempre que el acusado la ataca, los golpes son en su cuerpo, o tomándola del pelo, ya que su pareja se cuida de no dejarle marcas.



QUERIA IRSE A LA

CASA DE LOS PADRES

La exponente aseguró que desde hace tiempo quiere irse a vivir junto a sus padres, pero el acusado no se lo permite, y no la deja salir sola a ningún lugar.

Por otra parte, explicó que se habían trasladado hasta la ciudad de Sumampa para realizar compras junto al acusado, un hermano de éste, una vecina y sus dos hijos, y en un descuido estando a una cuadra de la Comisaría se llegó a la dependencia para radicar la denuncia.



DECISION DE LA

FISCAL ACTUANTE

El hecho fue informado a la fiscal de turno, la cual ordenó que se le brinde asistencia, sea examinada por el médico de Policía -el cual constató las lesiones en su cuerpo-, por lo que la representante del Ministerio Público requirió una orden de detención contra el agresor.



FUE DETENIDO

La jueza de Género dio luz verde a la medida, y el agresor fue capturado por los uniformados y puesto a disposición de la Justicia.