El chamamé celebrará en Puerto Tirol Información General 22 de enero de 2021 Redacción Por Desde hoy y hasta el domingo se celebrará la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad otorgada por la UNESCO.

BUENOS AIRES, 22 (Télam). - Tras la declaración del chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, el género vivirá su primera gran cita con la realización del décimo séptimo Festival Nacional del Taninero y décima Fiesta Provincial que entre hoy y el domingo y de manera virtual y gratuita reunirá a figuras como Chango Spasiuk, las Hermanas Vera, Renato Borghetti, Raúl Barboza, Marcelo Dellamea, Litto Nebbia, Los Hermanos Núñez, Milagros Caliva y Coqui Ortiz.

Otros nombres fuertes entre casi 50 participantes son los de Antonio Tarragó Ros, Florencia de Pompert, Lucas Monzón Cuarteto, Los Bofill, Rudi Flores, Maxi Pachecoy y un cruce entre cumbia chaqueña y chamamé con Los Continuados junto a la cantante Zuni Aguirre y el grupo La Troja.

Para sortear las limitaciones que impone la pandemia, el encuentro chamamecero chaqueño será transmitido por la señal pública Chaco TV y el canal 9 Link a través de sus señales de aire y canales de YouTube y también podrá seguirse a través de diversas redes sociales de Argentina, Brasil y Paraguay.

"La decisión de virtualizar no es difícil en sí pero requiere nuevas formas para revivir, reconstruir y sostener la idea del festival y aprovechar mejor ese formato más televisivo. Todos estamos descubriendo y redescubriendo cómo inventar algo nuevo y ese es también un hermoso desafío", comenta a Télam Walter Bordón, productor y organizador del encuentro.

Marcos Núñez, guitarrista del inspirado dúo filial que sostiene con su hermano bandoneonista Juan "Pico", cuenta que gracias a este espacio en Puerto Tirol nació Amigos del Litoral que une a la dupla con Litto Nebbia y Cacho Bernal.

"En el marco de este festival se dio esta reunión con Litto y Cacho porque coincidimos en la música, la amistad y el arte y es una experiencia que nos encanta seguir visitando", confiesa Núñez a Télam.

El cuarteto que registró un álbum como "Amigos del Litoral" en 2017, tocará en su actuación del sábado "un repertorio variado, con composiciones de Litto, algunos temas del primer disco y también algún adelanto del próximo que se titulará 'Río Picurí'", adelanta el guitarrista.

Por su parte, la bandoneonista Milagros Caliva, de 24 años, e integrante de la orquesta folclórica Don Olimpio, quien el domingo compartirá set con la correntina Florencia de Pompert y su banda, anuncia a Télam que "haremos un repertorio de Florencia que representa a la provincia de Corrientes y, además, yo voy a tocar un tema de mi autoría que pudimos trabajar con el grupo".



Télam: ¿Cómo vivieron la declaración del chamamé como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?

Milagros Caliva: Siento que es un premio y una caricia al alma para el pueblo chamamecero y me parece que es una manera de seguir viendo la música de otra manera. Siento que así el chamamé podrá volar más como una música del mundo y expandirse y manifestarse con libertad.

Marcos Núñez: Es una alegría enorme vivir este momento tan importante para el género que nos identifica. Es importante resaltar el gran aporte de los grandes creadores que han dejado un legado para que hoy podamos seguir construyendo y siendo parte de este Universo que es el chamamé.

Walter Bordón: Es algo que todo el universo chamamecero apoyó e impulsó y celebramos. Encarar la producción de un festival después de esta declaración es un gran compromiso, una gran alegría, una enorme satisfacción y un desafío que sirve para demostrar que se trata de un género que es un tesoro vivo al que tratamos de aportar para su desarrollo.

T: ¿Cómo viven la experiencia de tocar por streaming?

MC: Celebro que al fin haya llegado la tecnología y la modernidad a la región y al chamamé. Tocar así es una manera de acercarnos a otras culturas y a otros públicos y así difundir los distintos aspectos del chamamé.

MN: Verdaderamente es una forma atípica para nosotros que estamos acostumbrados al contacto con el público. Pero en estos momentos que estamos viviendo hay que reinventarse y seguir adelante, ya que la música no debe parar.

T: ¿De qué manera atraviesan la pandemia?

MC: Personalmente en 2020 tuve la suerte de encontrarme trabajando de manera virtual un poco con la docencia y también la escritura de unos arreglos de chamamé para cuerdas, un proyecto con el que viajé a conciertos en Países Bajos y también pude tocar en Francia así que no puedo no ser agradecida por esta suerte.

MN: La pandemia fue un golpe muy fuerte para la industria de la música y para todos. Ya llevamos casi un año de no tocar y no se ven estrategias que ayuden a reactivar nuestro rubro.

T: Aún con la incertidumbre que genera el contexto ¿Qué planes hay para 2021?

MC: De momento hay planes desde otras músicas. En marzo voy a tener el privilegio de tocar con la Sinfónica de San Pablo por los 100 años de Astor Piazzolla y en agosto volveré a girar por Europa llevando la música argentina.

MN: Más que nada reactivar cosas pendientes como grabar un disco nuevo, siempre acompañados por Javier Tenenbaum de Años Luz Discos. Y si Dios quiere volver con Club Atlético Litoral y otros proyectos.