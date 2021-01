Carta de lectores Carta de Lectores 22 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Rafaela y zona fumigada



Sr. Director:



Por estos días que cuando se empieza a fumigar y que es de público conocimiento crecen las consultas en los hospitales, sobre todo en el Garraham por problemas que traerían las fumigaciones con agrotóxicos, cuyas consecuencias están científicamente comprobadas. A los responsables de los que nos están envenenando es tan difícil entender que todos los días estamos comiendo alimentos envenenados, también el aire que respiramos está contaminado, por la deriva (partículas de venenos que lleva el viento). Salvarnos es responsabilidad de todos, pero pocos son lamentablemente los conscientes de esta necesidad, porque el cuidado de la vida debe sor nuestra prioridad.

Por suerte en los últimos días nos alegramos que pueblos como Sastre y Ortiz y Zenón Pereyra lograron que en forma total las fumigaciones con agrotóxicos sean con un radio de 1000 metros del ejido urbano. Donde no llega la política, llega la justicia. Fallos como los mencionados son ejemplo de compromiso social en defensa del medio ambiente como también el cuidado de la salud de sus ciudadanos.

Rafaela y muchos pueblos de la zona tomarán el ejemplo de los pueblos que ven la salud como derecho humano al margen que nuestra Constitución nos protege. La falta de coherencia de muchos políticos y personas relacionadas al campo creen que, por tener un cargo en alguna comisión agropecuaria, tienen la verdad, confundiendo a mucha gente y teniendo al dios del dinero como prioridad.

Sr. Director; por razones de espacio me voy a limitar a unos pocos ejemplos que se pueden hacer en la denominada línea agronómica, en el establecimiento La Esperanza de la localidad de Benito Juárez (provincia de Bs As) trabajan todo el campo sin uso de agrotóxicos, haciendo ganadería y agricultura, recibiendo por su trabajo premios internacionales. El ingeniero agrónomo Antonio Lattuca eligió su profesión de ingeniero agrónomo y dedicarlo a la agroecología, su trabajo lo desarrolla como impulsor, motivador y capacitador para incluir en la agenda pública la agroecología en ámbitos urbanos, periurbanos y rural.

También se pueden hacer feedlots ecológicos, tambos ecológicos, en definitiva, la lista sería interminable.

Creo que las palabras están demás, falta muy poco para las elecciones de concejales, presidentes comunales, ¿no tendremos que hacer un balance de los candidatos y votar al que está a favor de la vida y no de la muerte?

¿Será una fantasía soñar en grande como bisnieto de los primeros colonos de Rafaela y zona que busca como Quijote que una forma de vida totalmente libre de venenos sería posible? Porque de esta manera estaríamos protegiendo la salud de nuestros hijos y nietos.

¿Sería mucho pedir?



Pablo Manuel Williner

DNI: 7.883.510

Presidente de la Asociación Amigos de la Vida