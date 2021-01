El gobierno provincial ordenó el desalojo de las rutas Locales 22 de enero de 2021 Redacción Por "No vamos a criminalizar la protesta pero no podemos tolerar que a cualquiera que quiera cortar una ruta, la corte", dijo por LT10 el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman.

Desde comienzos de semana, camioneros autoconvocados realizan cortes en distintas rutas de la provincia, en reclamo de mejoras laborales. En las últimas horas, el gobierno de Santa Fe comunicó su decisión de ordenar el desalojo de las vías. "Acá hay un conflicto de derechos: el de peticionar a las autoridades y el de transitar libremente. Esos derechos tienen que balancearse", sostuvo ayer por LT10 el flamante ministro de Gobierno, Roberto Sukerman.

"En este caso" -continuó- "no hay ninguna justificación para que se lleven adelante cortes de rutas y de autopistas generando un daño enorme a las personas y al transporte de mercaderías. Por lo tanto, no vamos a permitir de ninguna manera que se lleven adelante esos cortes. La orden del Ministerio de Seguridad a la Policía es que los disuelva".

"No vamos a criminalizar la protesta, pero no podemos tolerar que cualquiera que quiera cortar una ruta la corte", aseveró Sukerman, y sugirió a los camioneros "canalizar su reclamo hacia los canales que corresponda".

Asimismo, consideró que los cortes, al no tener una justificación, representan "un delito flagrante", por lo cual "la Policía puede actuar" para desbaratarlos. En ese sentido, aseguró que en las vías que son de jurisdicción provincial ya se está actuando, mientras se hacen gestiones con Nación por aquellas rutas que son de su dominio.