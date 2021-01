200 emprendimientos locales cuentan con el apoyo de Rafaela Impulsa Locales 22 de enero de 2021 Redacción Por Creado en 2014, el programa ya entregó créditos por más de 16 millones de pesos a 200 proyectos que no podían acceder al sistema financiero, facilitándoles el cumplimento de sus sueños. Para el municipio, significa estar presente con inclusión financiera, oportunidades, movilización del empleo y la economía.

FOTO COMUNICACION SOCIAL EN EL SALON VERDE. Se llevó a cabo ayer la 31ª entrega de créditos correspondiente al programa de financiamiento local Rafaela Impulsa.

Este jueves, en el Salón Verde del edificio municipal, se llevó a cabo la 31ª entrega de créditos correspondiente al programa de financiamiento local Rafaela Impulsa.

El programa se creó en el año 2014, a partir de la iniciativa de la por entonces concejala Silvana “Chany” Fontanetto y lleva entregados 200 créditos a emprendedores y emprendedoras de nuestra ciudad por un monto que supera los 16 millones de pesos.

Rafaela Impulsa tiene como objetivo la inclusión financiera para proyectos que poseen dificultades en el acceso a fuentes de financiamiento. Allí, el Estado local acompaña mediante la generación de créditos a tasa subsidiada.

Además, la transparencia el proceso de otorgamiento de cada crédito está garantizado a partir de la conformación de una Comisión Evaluadora, integrada por el equipo de Rafaela Impulsa y representantes del Concejo Municipal, que analizan cada solicitud de cada emprendimiento antes de confirmar el otorgamiento de esta ayuda económica que se sustenta en el aporte de los rafaelinos y las rafaelinas.

Todo ello se complementa con programas locales de capacitación, asistencia técnica, tutorías y mentorías que tienen como finalidad potenciar la matriz productiva de Rafaela.

En el acto estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el presidente del Concejo Municipal, a la función de intendente interino, Germán Bottero; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el secretario de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco; el coordinador de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, Juan Ruggia; integrantes de la Comisión Evaluadora, conformada por miembros del equipo Rafaela Impulsa y del Concejo Municipal, beneficiarios y beneficiarias del programa.



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO

Al respecto, Juan Ruggia expresó que “venimos de un difícil año 2020 y empezar este 2021 con una nueva entrega de Rafaela Impulsa nos produce orgullo porque estamos acompañando y apoyando al gen del rafaelino y la rafaelina que es emprender, generar nuevas unidades de negocios, poner sueños, ganas, voluntades y mucho trabajo que provoca la creación de empleo y nuevas oportunidades”. “La entrega de hoy representa un trabajo de muchos meses por parte de muchas áreas del municipio que se pusieron a disposición”, destacó Ruggia y agregó que “hoy alcanzamos los 200 créditos entregados de los cuales la mitad ya lo devolvió. Esto es muy importante porque, básicamente, el programa se alimenta de un fondo al que llamamos 'rotatorio' en donde la devolución del crédito permite que otros emprendedores y emprendedoras puedan cumplir su sueño de emprender”.



NUEVOS CAMINOS

Ruggia manifestó que “siempre decimos que no es la finalización sino el comienzo ya que se abren caminos hacia la formación que es muy necesaria y que surge a partir de las demandas de formación y capacitación que recogen nuestros equipos en el seguimiento de cada emprendimiento”. Algunos lo solicitan para el rubro que desarrollan; otros, para “marketing, redes sociales, sistemas de compra – venta y facturación y una serie de herramientas que les permitan progresar”.



ESTADO PRESENTE

El funcionario remarcó la presencia del Estado porque “si estos emprendedores y emprendedoras quisieran acceder a este tipo de crédito, a través de una financiera, sería casi imposible. No solo por la tasa de interés sino también por los requisitos. Es allí en donde aparece la Municipalidad administrando y aportando recursos para poder ayudar con líneas blandas al desarrollo del trabajo local”. Por otra parte, adelantó que “pronto estaremos lanzando nuevos programas provinciales y nacionales de apoyo a emprendimientos que se complementarán con Rafaela Impulsa” en el marco de una fuerte política de apoyo al sector por parte de los tres niveles de gobierno.



BENEFICIARIOS

Los titulares de los proyectos mostraron su felicidad por poder acceder a la posibilidad que brinda el programa. Evelin comentó: "Mi emprendimiento comenzó con la pandemia. Antes hacía peluquería a domicilio pero no pude continuar por las medidas sanitarias que lo impedían. Así que, aprovechando una experiencia, empecé a dedicarme a la panadería y esto me ayuda mucho porque es imposible obtener un crédito en un banco y esta ayuda es muy accesible para quienes queremos emprender”. Daniel expresó que con el dinero recibido “voy a comprar una pieza de una máquina para aplicar la ingeniería a la fabricación del vidrio. Tenía varios trabajos proyectados para este año; lamentablemente todo se paralizó por la pandemia. A partir de eso, decidí presentar mi proyecto a Rafaela Impulsa para adquirir el elemento que me falta para poner en funcionamiento la maquinaria que, si todo marcha bien, será la primera de varias que tengo proyectadas”.



EMPRENDIMIENTOS

En esta entrega, Rafaela Impulsa, benefició a 4 emprendimientos por un total de 707.500 pesos. Ellos son: “Ventum” (diseño, confección y venta de prendas deportivas), de Mauro Agostini, Casabella 839; “De Philippis Vidrios” (vidriería), de Daniel De Philippis, avenida Suipacha 610; Almacén de Carnes “Don Carmelo” (fábrica y elaboración de productos cárnicos), de Agustín Barreiro, Liniers 107 y “Dulce Sensación” (producción y venta de panificados, alfajores, pasteles, pan relleno, entre otros), de Evelin Calderón, Maipú 1242.





DATOS

Desde su creación, en 2014, Rafaela Impulsa otorgó créditos a 200 emprendimientos por un monto total de 16.240.540 pesos; 100 de ellos ya devolvieron la totalidad del préstamo; el 90 por ciento de las actividades continúa en marcha y, a su vez, ayudó a crear 34 nuevos proyectos.