¿Se vienen carreras con menos vueltas? Deportes 21 de enero de 2021 Redacción Por La categoría analiza desarrollar cambios deportivos para el nuevo torneo que arrancará en marzo próximo.

A pesar de que faltan dos fechas para que termine el campeonato, el Súper TC2000 ya piensa en la temporada 2021 que comenzará el 14 de marzo. Entre dirigentes y equipos se analizan cambios deportivos para implementar desde el primer compromiso de este 2021.

Una alternativa serían las carreras más cortas. De acuerdo a lo que se pudo escuchar en la última presentación de la categoría, en el autódromo de Paraná, existe la posibilidad que las competencias del Súper TC2000 sean más cortas. Sacarle unos diez minutos a la final está dentro las ideas que existen. “No me parece mal”, comentó un piloto importante que luego agregó: “Tal vez se podrían hacer dos finales. Una por la mañana temprano y otra al mediodía”.



Sistema de penalizaciones. Más allá que es un sistema que sigue recibiendo sus críticas, al Súper TC2000 las penalizaciones le sirven. Se vio que las carreras terminan siendo entretenidas y es un método que le da posibilidades a todos. Es por eso que es casi un hecho que, con alguna modificación o no, se siga utilizando.



Neumático más blando. El Súper TC2000 va directo a ese camino. Desde el último cambio reglamentario el espectáculo mejoró y la categoría sabe que con un compuesto más blando se le puede poner un ingrediente más. De hecho el lunes pasado se estuvo probando en Paraná con una nueva goma y se giró casi dos segundos más rápido. “Si se combina durabilidad y velocidad sería muy bueno”, sostuvo Javier Ciabattari responsable del equipo FDC Motorsport.



¿Carreras con cambio de neumáticos? A la hora de buscar opiniones hay equipos que comparten la idea. Por el lado de la dirigencia no están tan convencidos. “Tal vez un par de carreras, no más de dos, se podrían llegar a realizar. Hay que evaluarlo porque esto va agarrado al tema costos”, le comentaron a Carburando fuentes confiables.



Sistema de descarte. Debido a la pandemia el Súper TC 2000 implemento un sistema de descarte para el campeonato. Teniendo en cuenta las distintas variables que se pueden llegar a dar por el Covid-19, por ejemplo el contagio de un piloto, los protagonistas pueden descartar, hasta la anteúltima fecha incluida, los tres peores resultados. Una vez realizado eso, con ese número final que les queda, salen a definir el título en la última competencia. Si bien esta norma se pensó para el torneo que ya está en la recta final, la posibilidad de continuar está latente aunque puede sufrir modificaciones.