Buena evolución de Marc Márquez Deportes 21 de enero de 2021 Redacción Por El español fue revisado seis semanas después de su última operación y el progreso de la zona es satisfactorio.

Marc Márquez evoluciona de su lesión del húmero derecho, tras la tercera operación a la que se sometió en dicha zona, el pasado 3 de diciembre. El Repsol Honda Team dio a conocer la noticia a través de un comunicado de prensa.

“Marc Márquez ha acudido al Hospital Ruber Internacional para una revisión médica. El ocho veces campeón del mundo ha visitado seis semanas después de la cirugía realizada el 3 de diciembre por una pseudoartrosis infectada del húmero derecho”, rezaba la información emitida

Y concluía: “Se ha confirmado una evolución clínica y radiográfica satisfactoria para el momento de la evaluación. Márquez continuará con el tratamiento antibiótico específico y con un programa de recuperación funcional adaptado a su situación clínica”

El español se lesionó en la primera carrera de la temporada 2020 del Moto GP y tras pasar por el quirófano apresuró su regreso en el Gran Premio de Andalucía. Pero, los dolores no le permitieron seguir en actividad y luego sobrevino la segunda cirugía, donde se le reemplazó la placa de titanio que le habían colocado inicialmente porque la misma se dañó por estrés.

La recuperación no fue la esperada y eso motivó a que Stefan Bradl lo reemplazara hasta el final del campeonato. Una vez concluido el año deportivo, el de Cervera se sometió a una tercera intervención quirúrgica, donde por la presencia de una infección tuvo que permanecer más de diez días internado.

A pesar de que el sanado progresa de buena forma, Márquez aún no sabe cuándo podrá volver a pista. Sin embargo, el destino le está jugando a favor, ya que la cancelación de los test de Sepang, que iban a realizarse en febrero, trasladó la pretemporada del Moto GP al mes de marzo, donde a partir del día 6 comenzarán los ensayos en el circuito de Losail.

Esta situación le da más tiempo al ocho veces campeón del Mundo y eso podría permitirle llegar a las pruebas previas al campeonato 2021. Pero todo queda supeditado a la evaluación que hagan los médicos, ya que desde el entorno del hombre de Honda dejaron claro que no intentarán acelerar el proceso de recuperación.