Batacazo de Boca Unidos que goleó y eliminó al "Canalla" Deportes 21 de enero de 2021 Redacción Por Con tantos de Medina y Ramírez desde los doce pasos y otro de Ríos, el conjunto correntino aplastó 3-0 a Rosario Central por los 32avos de final de la Copa Argentina. Ahora, se enfrentará a Godoy Cruz en la próxima instancia.

SAN NICOLÁS, 21 (NA). - Boca Unidos de Corrientes goleó anoche por 3 a 0 a Rosario Central, al cabo de un intenso encuentro disputado esta noche, en el estadio "Único de San Nicolás", por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

Antonio Medina, de penal, al minuto del primer tiempo, Gonzalo Ríos, a los 25 del mismo período, y Gabriel Ramírez, también desde los doce pasos, a los 38 del complemento, anotaron los goles del elenco correntino.

De esta forma, Boca Unidos se hizo acreedor a un cheque por 675.000 pesos y enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza en la próxima ronda.

De manera sorprendente, el cuadro que milita en el torneo Federal A resultó infinitamente superior a un "Canalla" tan desmotivado como carente de una línea de juego.

Apenas habían transcurrido veinte segundos cuando el ex jugador "Canalla" Antonio Medina habilitó a Gonzalo Ríos, quien fue derribado por el arquero Miño.

Del penal se encargó el mismo Medina y de dicha concreción surgió otro desarrollo con un Rosario Central desesperado por nivelar pero que sufrió otro contratiempo del que nunca se recuperó ni anímica ni futbolísticamente.

Un anticipo por derecha del veterano Medina al no menos experimentado pero a la vez decadente Bottinelli, generó una asistencia del "Tony" a Gonzalo Ríos, quien desde corta distancia sometió al indefenso arquero centralista.

Desde el mismo inicio del complemento el contrariado Cristian "Kily" González buscó afanosamente la manera de descontar pero los maderos le jugaron una mala pasada a su equipo luego de sendos remates de Damián Martínez y Vecchio que por centímetros no ingresaron al arco.

Asimismo, un cabezazo del ingresado Russo Cordero que el guardavallas correntino Christian Martínez sacó desde adentro del arco derivó en una especie de capitulación rosarina que vio con incredulidad y estupor el tercer tanto de Boca Unidos tras el enésimo error de cálculo de Bottinelli, quien de manera pueril derribó al influyente Medina para que Ramírez desde los doce pasos le otorgue el 3 a 0 definitivo.



Rosario Central 0 - Boca Unidos 3



Estadio: Salomón Boeseldín.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.



Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli, Lautaro Blanco (66m Giaccone); Emanuel Ojeda (46m Villagra), Fabián Rinaudo, Luciano Ferreyra (46m Russo), Emiliano Vecchio; Alan Marinelli (66m Martínez Dupuy) y Lucas Gamba. DT: Cristian González.



Boca Unidos: Christian Martínez; Nicolás Monje (35m L. Niz), Ariel Morales, Franco Lazzaroni, Alejandro Leani; Gabriel Ramírez (85m Fabro), Sergio Sánchez Paredes, Ataliva Schweizer, Saúl Abecasis (85m Larrasábal), Antonio Medina (90m C. Núñez); Gonzalo Ríos (90m Ricardone). DT: Claudio Marini.



Goles: 1m PT Medina de penal (BU), 25m PT Ríos (BU), 38m ST Ramírez de penal (BU).