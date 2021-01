En asalto uno de los ladrones violó a una joven apuntándole con un arma Policiales 21 de enero de 2021 Redacción Por Los delincuentes se llevaron sus celulares, dinero en efectivo y los abandonaron en una zona de montes. La víctima reconoció a su atacante, y la Policía dio inicio a la búsqueda.

La Justicia ordenó la detención de un delincuente que junto con un cómplice, asaltaron a una joven pareja y amenazándola con un arma de fuego, se llevó a la mujer detrás de una vivienda deshabitada y la violó.

En tanto, la víctima fue sometida a estudios médicos a los fines de preservar su salud, y brindarle asistencia psicológica por la traumática situación por la que atravesó.



DENUNCIA ANTE

LA POLICIA

La damnificada, una joven de 20 años domiciliada en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, se presentó junto con su novio en la Oficina de la Mujer y Familia del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 6 de esa ciudad, visiblemente angustiada, manifestando que quería radicar una denuncia.

Ante los uniformados, la joven comenzó a relatar casi entre lágrimas que cuando junto con su novio se encontraban en una zona de montes, donde había una precaria vivienda deshabitada con paredes derrumbadas y sin techo.



DOS EN MOTO

De acuerdo a El Liberal, se estaban por retirar del lugar y observaron que por el camino de tierra de acceso hasta allí, avanzaba una motocicleta Yamaha YBR en la que se trasladaban dos desconocidos.

Los delincuentes descendieron. Uno de ellos vestía ropa de grafa y tenía un tapaboca que le cubría parte del rostro, mientras que el restante tenía colocado un pasamontañas, por lo que sólo se le podían ver los ojos, un pantalón claro y en la parte superior una prenda oscura.



UN ROBO

"Tirense al piso", gritó uno de ellos apuntándoles con un arma de fuego.

El novio de la víctima se negó en un principio, por lo que el que tenía colocado el pasamontañas comenzó a golpearlo en el abdomen con sus puños, mientras el otro la amenazaba a ella con el arma de fuego a escasos metros de distancia.

Posteriormente, los acusados comenzaron a exigirle la entrega de todas sus pertenencias y la pareja no se resistió, entregándoles sus celulares, además de 3.000 pesos en efectivo.



IDENTIFICACION

En ese momento, los delincuentes comenzaron a interrogarlos sobre sus nombres, dónde vivían y fue ahí cuando el que tenía colocado el tapabocas advirtió a la joven que conocía a sus hermanos.

Ella también lo reconoció, siendo un sujeto que reside en el barrio España de la ciudad termal.



UN INFIERNO

Seguidamente, el mismo delincuente, amenazándola con el arma de fuego, le ordenó que se ponga de pie, que encienda la moto en la que se conducía la pareja (una Honda CG) y la hizo conducir hasta una zona alejada, detrás de la precaria construcción.

Allí la obligó a detenerse y comenzó a exigirle que se bajara los pantalones.

Dándose cuenta del propósito del degenerado, la víctima suplicó que no lo hiciera, que no le haga daño, que ya se estaba llevando todas sus pertenencias, pero el depravado colocó su arma en el cuello de la joven y le bajó sus prendas de vestir y la violó.



LA FUGA FINAL

Como si no hubiera sido suficiente, la llevó de regreso a donde había quedado su cómplice y el novio de la joven, allí vaciaron el tanque de nafta de la moto de los damnificados y luego la pasaron a la suya, para darse a la fuga posteriormente con rumbo desconocido.



INVESTIGACION

Tras la denuncia, el hecho fue informado al fiscal de turno, quien ordenó que inmediatamente se activen todos los protocolos de asistencia a la víctima, siendo ésta examinada por los médicos y se le practicaron diversos estudios para preservar su salud.

Y el representante del Ministerio Público, también dispuso que se realice una inspección ocular en el lugar donde se produjeron los hechos esa misma noche y otra al día siguiente con la luz del día.

Los policías llegaron a la escena guiados por el novio de la víctima, donde se secuestraron elementos que serán peritados y pueden ser vitales en el proceso.

Al mismo tiempo, solicitó una orden de detención para el depravado identificado por la víctima.