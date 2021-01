Se entregó un futbolista de Arsenal de Sarandí Policiales 21 de enero de 2021 Redacción Por AGRESION EN BOLICHE DE MARDEL

MAR DEL PLATA, 21 (NA). - El futbolista Matías Belloso, hijo de un dirigente de la Conmebol y actual jugador de Arsenal de Sarandí, se entregó a la Justicia, que lo buscaba como sospechoso de tener vinculación con la brutal agresión a un joven de 20 años registrada en un boliche marplatense que fue clausurado en las últimas horas.

Fuentes judiciales señalaron a NA que el fiscal Paulo Cubas, titular del área de Resolución Temprana de Conflictos, investiga si el futbolista -hijo del ex jugador de Rosario Central Gonzalo Belloso- participó de la agresión.

Los investigadores sospechan que Belloso salió de Mar del Plata en el mismo auto que los dos detenidos por el caso, pero descendió en una localidad del Sur del Conurbano, donde vive, y que por eso no estaba en el vehículos cuando fue interceptado en Zárate.

Los detenidos son Andrés Guillermo Bracamonte, de 21 años, quien es hijo del líder de la barra brava de Rosario Central Andrés "Pillín" Bracamonte, y Gabriel Galvano, de 23.

Fuentes policiales informaron que los dos apresados oriundos de Rosario fueron interceptados el martes por la tarde por personal del Destacamento Vial Zárate en el kilómetro 94.500 de la Ruta 9 cuando iban a bordo de un BMW M2 color blanco.

El caso en principio está caratulado por la Justicia como "lesiones graves en ocasión de riña".

El grave incidente ocurrió en el interior del boliche Ananá, del complejo La Normandina, donde Matías Montín, de 20 años, fue atacado por un grupo de turistas de la ciudad de Rosario, por causas que no se habían establecido.

El joven se encontraba junto a unos amigos en la burbuja del VIP de la disco, que en las últimas horas fue clausurada por las autoridades.

En esas circunstancias, se produjo una discusión con los rosarinos, que se encontraban en otra de las burbujas dispuestas por el distanciamiento obligatorio instaurado por la pandemia del coronavirus.

Enseguida se produjo una pelea, durante la cual Montín recibió el impacto de un botellazo en la cabeza y recibió graves heridas.