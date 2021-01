"No tienen vergüenza", dijo Pablo Zurro a quienes llevaron a cabo un paro del campo SUPLEMENTO RURAL 21 de enero de 2021 Redacción Por Vía Twitter, el intendente de Pehuajo, Buenos Aires, llamó a pares de la zona a "decir la verdad" y "a no tener miedo". Hubo repercusión a favor ante sus declaraciones, a la vez que también se escucharon voces en contra.

Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, criticó el paro del campo y llamó a sus colegas de la zona a que "digan la verdad" y "no tengan miedo".

Y a través de un video que difundió en sus redes sociales, acusó a la Sociedad Rural de "no tener vergüenza", por decidir ir a un cese de comercialización como protesta contra el cierre de exportaciones de maíz, medida que el Gobierno finalmente revirtió.

"Se les pidió un pequeño esfuerzo para garantizar que no suban los precios de los alimentos y la realidad es que estos señores, cuando el mundo se caía a pedazos, pudieron hacer lo que querían. Yo como intendente les garanticé los caminos rurales, la comercialización, la conectividad. Los gimnasios cerraban, los comercios se fundían, si no era por el gobierno se morían de hambre. Basta de mentiras", enfatizó el intendente en su publicación, que no tardó en volverse viral y que en su momento replicó La Nación Rural.



CONTRABANDO

DE GRANOS

En otro tramo del video, Zurro acusó a algunos productores de contrabandear granos de la cosecha: "quiero ver si esos mismos que ponen la banderita argentina no son los que están flojitos de papeles con la soja en negro". Y advirtió que "estamos en una etapa crucial", en la que tendrá que discutirse la distribución de la riqueza.



CRITICA A LA

SOCIEDAD RURAL

Asimismo, luego de pedir que se fomente a los chacareros y a los pequeños productores, el funcionario volvió a criticar a la entidad que conduce Daniel Pelegrina.

"Qué esfuerzo que hiciste, Sociedad Rural. No tienen vergüenza. Les pidieron no exportar por 90 días y quieren hacer un paro. Nos amenazan con cortar rutas. Digan la verdad, intendentes, no tengan miedo", insistió Zurro.



"FLOJITOS DE

PAPELES"

