2020: el salario mensual promedio permitió comprar un 9,7 % menos de carne que en 2019

En 2020 el negocio de las carnes (vacuna, porcina y aviar), continuó su actividad a pesar de la política de control sanitario que impuso importantes restricciones al funcionamiento y la operatoria de las empresas.control sanitario que impuso importantes restricciones al funcionamiento y la operatoria de las empresas.

De acuerdo con datos oficiales y estimaciones propias de la Ieral, la producción de las tres carnes habría llegado a 6,04 millones de toneladas

Según el último informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea, la producción de las tres carnes habría llegado a 6,04 millones de toneladas, de acuerdo a un informe de Noticias Agropecuarias.

El consumo, en tanto, alcanzó a unos 133,6 kilos promedio por habitante, mientras que las exportaciones a 1,19 millones (26,4 kilos per cápita).

Estos valores del consolidado, tanto los absolutos como los relativos (volúmenes por habitante), son levemente superiores a los del 2019, pero además son niveles récords de los últimos 40 años.



EXPORTACION

Desde mediados de la década de los ’70 hasta el presente, nunca Argentina había producido ni exportado tanta proteína animal.

El informe destaca que el consumo medio de las tres carnes se habría ubicado en 108,0 kilos por habitante, quedando levemente por debajo de la cifra del año 2019 (108,8 kilos).



EL CONSUMO

El dato quizás más relevante es el consumo de carne bovina, que se habría ubicado en 49,7 kilos per cápita. Es el registro más bajo en 40 años.

El salario mensual promedio de la economía del 2020 permitió comprar 156 kilos de carne bovina, un 9,7 % menos que en el 2019.

Por el contrario, el consumo de carne aviar (registrado por los organismos de control) se habría aproximado a 44,1 kilos per cápita, la cifra más alta de la historia.



AUMENTOS

Para la el Ieral, el 2020 se caracterizó por subas generalizadas de precios, de los animales y de los productos finales, en términos reales, con valores que se ubicaron por encima de la inflación, más notorios hacia finales del año.

A nivel del consumidor final, los cortes de carne bovina se ubicaron en diciembre 2020 un 74 % arriba de los valores del mismo mes del 2019, contra una inflación punta a punta del 36 %.

La carne aviar un 58 % arriba y la carne porcina un 59 %. Destacándose las importantes subas en términos reales en todos los casos 28 % carne bovina, 16 % carne aviar y 17% carne porcina.



SALARIOS

Los salarios tampoco pudieron seguir el ritmo a los precios de las carnes, puntualiza el informe.

Además, esta relación desmejoró sensiblemente hacia finales de año: se estima que en diciembre el salario medio podía comprar 133 kilos de carne bovina, un 20 % menos que en diciembre del 2019.

Desde el Ieral plantean un interrogante y es si la suba de precios de animales y carnes ya terminó o si le queda todavía recorrido al proceso.

Cuando se comparan los valores locales de la hacienda con los de la región se observa una importante convergencia en los últimos meses.

En moneda dura, no quedaría mucho más margen para que los valores sigan escalando, más en un contexto donde nuestro sector exportador paga más impuestos que sus pares (9 % de retenciones y nuestro principal cliente (China) viene estabilizando compras y mostrando menor predisposición de pago.