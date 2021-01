Verano laborioso en el Museo Histórico Municipal Información General 21 de enero de 2021 Redacción Por El organismo puede ser visitado de lunes a viernes de 9 a 12. Además, se trabaja en tareas de conservación y catalogación de objetos. También se comenzaron a planificar las acciones para el 2021.

La Secretaría de Educación de la Municipalidad informó que el Museo Histórico Municipal permanecerá abierto durante todo el verano, pudiendo visitarse de martes a viernes de 9 a 12 en su edificio de bulevar Santa Fe y 9 de Julio, con entrada libre y gratuita, bajo estricto protocolo Covid. Las muestras habilitadas son: Sala de Inmigrantes de Rafaela y Sala Del Pueblo a la Ciudad (Muestras Permanentes) y Lechería “Del tambo a la mesa” (Muestra temporaria).

Es importante destacar que cuando el Museo no tiene entre manos alguna actividad puntual, el personal se dedica a las tareas de conservación y catalogación de su patrimonio, así como a sumar las recientes incorporaciones, provenientes en su totalidad de donaciones. En este sentido, vale aclarar que dado que es imposible exhibir todo el material al mismo tiempo, las piezas van rotando de manera que todo el patrimonio pueda ser apreciado. Es tal la magnitud del acervo, que se lo resguarda en dos depósitos dentro del Museo (uno para objetos en cuarentena) más un externo para piezas de gran tamaño.

En relación a la situación sanitaria, Julia Gramajo, coordinadora del lugar comentó que “había muchas cosas planeadas que no se pudieron concretar en 2020, pero aun así rescatamos muchas actividades realizadas en pandemia a las que se pudo acceder de manera virtual tanto desde nuestro perfil en Facebook (Museo Histórico Municipal de Rafaela) como desde nuestro espacio dentro de la web municipal”. Los materiales exhibidos aún pueden conocerse en el sitio web (t.ly/z88p).

Para este año, entre otros proyectos, es para destacar la inminente habilitación de una Sala de Lectura e Investigación y la incorporación de un exhibidor que permite visualizar las publicaciones locales sobre temas históricos.

Por último, desde el Museo en particular y la Secretaría de Educación en general, agradecen el destacable acompañamiento de la Asociación Amigos del Museo Histórico Rafaela, a través de La Tiendita del Museo y otras propuestas que colaboran en prestigiar al organismo, parte de nuestro ser comunitario esencial.