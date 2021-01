Ya se pueden aprovechar en Rafaela los beneficios de "Billetera Santa Fe" Locales 21 de enero de 2021 Redacción Por Bajando la App Plus Pagos, los consumidores podrán conocer cuáles son los comercios adheridos y acceder a descuentos de hasta el 30% en rubros como indumentaria, alimentos, gastronomía, librerías y electrodomésticos entre otros.

FOTO PRENSA MUNICIPAL BENEFICIOS. El programa ofrece reintegros de dinero a consumidores finales.

Los beneficios de Billetera Santa Fe ya están habilitados en nuestra ciudad. Los consumidores y consumidoras pueden descargar la App Plus Pagos desde la tienda Google Play y acceder a los beneficios del programa impulsado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Los requisitos que se deben reunir son: tener domicilio en la provincia de Santa Fe; ser mayor a 18 años; tener un dispositivo móvil para descargas de aplicaciones; descargar del Play Store la aplicación Billetera Plus Pagos; abonar los bienes y servicios con saldo virtual de la billetera o con cualquier tarjeta de débito que esté adherida en la billetera Plus Pagos y realizar el pago al QR emitido por Plus Pagos del comercio adherido al programa Billetera Santa Fe.

Además, los comercios adheridos se podrán localizar en la aplicación “locales QR”. En cuanto a la carga de saldo, el mismo podrá realizarse en un Santa Fe Servicios o transfiriendo desde una cuenta bancaria u otra billetera virtual. Asimismo, estará permitido adherir y pagar con las tarjetas de débito de cualquier banco.



REINTEGROS

El reintegro se realizará en saldo virtual de la billetera el día hábil posterior al de la realización de la transacción y se verá reflejado en los movimientos como “Promo Billetera Santa Fe”.

Para transacciones realizadas en días inhábiles (sábados, domingos y feriados) se considera día de la transacción al día hábil inmediato posterior al día inhábil respectivo.



INCLUSIÓN FINANCIERA

Al respecto, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, dijo que “Billetera Virtual Santa Fe es un programa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que tiene como objetivo propiciar la inclusión financiera a través del uso de plataformas digitales en donde todos los comercios puedan participar y obtener beneficios”, dijo el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti.

El funcionario destacó que su llegada a Rafaela “busca incentivar la demanda de productos a través de importantes reintegros para el consumidor que se establecen de acuerdo a los rubros específicos. Estos reintegros pueden llegar al 30 por ciento del valor de las ventas con un tope mensual de 5000 pesos”

Peiretti señaló que la propuesta es “un incentivo para que se genere una tracción entre las compras y las ventas en el sector comercial e industrial de nuestra ciudad”. Agregó que “en esta primera etapa podrán adherirse comercios relacionados a la venta de indumentaria, alimentos, calzados, juguetería, librerías, turismo y casas de venta de electrodomésticos".



COMERCIOS

Los requisitos que deben reunir los comercios que deseen adherirse son: ser una persona humana o jurídica cuyo comercio o sucursal tribute en la provincia de Santa Fe; estar inscripto en A.F.I.P. y A.P.I.; tener una cuenta o realizar la apertura de una cuenta en Banco Santa Fe que habilitará para operar con Plus Cobros QR.

En cuanto al procedimiento de adhesión, es el que se describe a continuación: el comercio deberá registrarse en la web del Banco Santa Fe, obteniendo una cuenta o vinculando la existente en simples pasos: https://www.bancosantafe.com.ar/empresas/cobros-y-pagos/cobros/convenio; a partir del registro anterior recibirá un correo electrónico de bienvenida que lo habilitará para acceder a los sistemas de cobros con QR Plus Cobros; una vez ingresado en el sistema deberá cambiar su contraseña y tendrá acceso a todas las funcionalidades; finalmente, el comercio podrá cobrar mostrando el QR en la App, imprimiendo o integrando con su sistema la lectura del código de barras ante cada compra.

Billetera Santa Fe es considerada por el gobernador Omar Perotti una herramienta clave para articular el movimiento económico y laboral a través de las entidades comerciales y los municipios de nuestra provincia, siendo la tecnología un soporte esencial.