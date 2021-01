Comenzó paro de médicos de cabecera del PAMI Locales 21 de enero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Sindicato de Médicos de la República Argentina (AMRA) comenzó ayer un paro de 48 horas que afecta a los afiliados del PAMI ante las modificaciones dispuestas por la obra social de los jubilados a través de la implementación del “Nuevo Modelo Prestacional de Médicos de Cabecera” dispuesto por esa Dirección Ejecutiva del INSSJP (PAMI) a través de una resolución.

"Atentos a considerar que este nuevo Modelo Prestacional de Médicos de Cabecera avasalla derechos de carácter alimentario, toda vez que no resulta clara la remuneración que percibirán mensualmente los médicos, y obliga a una adhesión sin haber tenido en consideración cuestiones básicas que hacen a la prestación de un mejor servicio a la comunidad y al afiliado del PAMI en particular, se realiza una jornada nacional de protesta y paro general sin asistencia a los lugares de trabajo en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires durante los días 20 y 21 de enero", señaló AMRA.

El gremio reclamó a las autoridades del Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados que especifique la instrumentación del otorgamiento de turnos vía electrónica, una "metodología que de ninguna manera debe limitar ni condicionar la cantidad de consultas médicas que los profesionales realicen (y posteriormente facturen) ya que, en ese supuesto, estarían trabajando sin percibir remuneración alguna".

"Dado que el nuevo modelo no reconoce el arduo trabajo que los médicos realizan fuera del horario de atención dispuesto para afiliados de PAMI (redacción de recetas electrónicas, solicitud de estudios, etc.), consideramos que las cápitas deben ser abonadas al 100% atento que, tal como fija nuestra Constitución Nacional en su art. 14bis, el trabajo debe ser remunerado", sostuvo el sindicato.

Otro punto a resolver incluye las visitas domiciliarias, para lo cual se requiere la "implementación de un sistema de seguridad para la realización de las mismas, atento que los médicos no sólo arriesgan su salud y su vida por el Coronavirus sino que también muchas veces se encuentran expuestos a condiciones y lugares de inseguridad que hacen imposible la realización de la visita".

Finalmente, AMRA consideró que "el nuevo modelo debe necesariamente mejorar las condiciones laborales y contractuales de precariedad que padecen los médicos de cabecera del INSSJP".