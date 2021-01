Padres Organizados reiteró su pedido para el retorno de clases presenciales Locales 21 de enero de 2021 Redacción Por En Rafaela mantuvieron una reunión con el senador provincial, Alcides Calvo. Entre otros pedidos, solicitan "un relevamiento de las necesidades edilicias y estructurales de las escuelas de la ciudad para poder empezar las clases".

El espacio Padres Organizados Rafaela insistió ayer en su pedido para que el ciclo lectivo 2021 comience con los alumnos en las escuelas a la vez que se quejó de una suerte de "estado de confusión" de autoridades de distintos niveles de gobierno en torno al regreso de las clases.

Ante la falta de certezas, representantes del espacio ciudadano se reunieron con el senador provincial, Alcides Calvo para "seguir dando pasos concretos hacia los objetivos propuestos por nuestra organización". "En la continua búsqueda de sumar voluntades que nos acompañen e impulsen nuestro reclamo, hemos logrado concertar una entrevista para expresar y ahondar en nuestras intenciones y fortalecer la campaña local, provincial y nacional que los padres venimos protagonizando para la vuelta a las clases presenciales en marzo", explicó.

Durante el encuentro, plantearon al legislador los siguientes puntos:

1. Reclamo del regreso al 100% de la presencialidad.

2. Solicitar la entrega de una copia de la Planificación para la vuelta a clases. Por escrito y detallado por escuela.

3. Solicitar la entrega de una copia de la Planificación de Contingencia (en caso de rebrote, o Covid V2, ¿cómo se va a garantizar la continuidad de la presencialidad en el año escolar?). Por escrito y detallado por escuela.

4. Solicitar relevamiento de las necesidades edilicias y estructurales de las escuelas de la ciudad para poder empezar las clases.

5. Consultar sobre estado de los KITS que la ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero informó (en agosto del 2020) que se estaban preparando para entregar a las escuelas. ¿Alcanzan para todo el año?

6. Solicitar, en calidad de urgente, reunión con el gobernador, Omar Perotti, Cantero y autoridades de los gremios AMSAFE y SADOP para poder en conjunto lograr la presencialidad.



SITUACION EN SANTA FE

Desde Padres Organizados Rafaela compartieron un documento en el manifiestan su "preocupación por la confusión que parece reinar en las autoridades respecto del regreso a clases". Desde el colectivo de Padres por la Educación, agrupados tanto a nivel local, como provincial y nacional expresaron que por una parte "el Ministro de Educación de la Nación, del que no dependen escuelas, afirma que se volverá a las clases presenciales, por otra parte, el Jefe de Gabinete indica que esto no es posible" mientras que "en Santa Fe, de cuya Ministra sí depende el regreso a clases, escuchamos declaraciones que nos llevan a reiterar nuestra disposición a participar en el diálogo y la construcción de un presente y un futuro educativo mejor para nuestros hijos, y para todos los niños y adolescentes de la provincia".

"En primer lugar, consideramos importante repensar esta propuesta de semanas con clases presenciales y semanas sin ellas, más aún cuando la misma Ministra señala los problemas de conectividad y de falta de dispositivos, que se procurarán resolver en los próximos tres años, y que están lejos de ser leves. Con un esquema así, los días de escuela se reducirían a la mitad, y fuera de lo académico, que en los casos en que haya conectividad se podrá recuperar vía clases virtuales, este formato discontinuo atenta contra la formación de hábitos, contra las rutinas, tanto de los niños como de las familias. Imaginar una semana de clases sí y una no, implica modificar las rutinas todas las semanas, con las dificultades que eso conlleva en la organización familiar y la adaptación de los niños a este esquema" subraya el colectivo Padres por la Educación.

En segundo lugar, plantean que "pensar que todo un mes sólo asistan a la escuela los últimos cursos es también un mensaje negativo". "¿Por qué hacer que todos los demás cursos pierdan un mes de encuentro? Los más pequeños son los que más ansían ver a sus compañeros, a la seño. Creemos que se puede hacer mejor, que todos los niños deben poder revincularse con la escuela", consideran.

"Otro punto que nos preocupa es la reducción del horario de clases, postergando la entrada y adelantando la salida. En este caso proponemos que, si se posterga la entrada, se posponga también la salida. Ya no es válido dar menos a los niños. Luego de un año de un sistema que sabemos que no cumplió con lo mínimo esperado, en vez de pensar en dar menos, el desafío es cómo, con el tiempo de un año, les damos lo que corresponde al año y los ayudamos a recuperar lo perdido: afecto, vínculos, quizás algún conocimiento", sostienen.

Asimismo, señalaron que "partiendo de condiciones adecuadas, las burbujas de 15 alumnos que implican menos días de clases para cada burbuja, pueden no ser necesarias" puesto que "la disposición de los bancos, la ventilación del aula, pueden ayudar a evitar posibles contagios con todos los alumnos presentes.

En el documento indican que "es interesante evaluar alternativas para los recreos, el uso de alcohol en el aula para las manos, reduciendo la aglomeración en los baños, y los beneficios que puede representar un ámbito institucional como la escuela para poder contener los contagios a partir de la detección temprana de Covid-19".

Finalmente, el colectivo de Padres solicitó "que se publique en breve un borrador de protocolo completo para el regreso a clases, sobre el que podamos hacer aportes". Además, puntualizó que "para defender el derecho a la educación de nuestros hijos es importante conocer el estado de un acuerdo con el gremio para garantizar las clases".

Por último, consigna que "así como la economía está agotada y le es muy difícil soportar nuevos cierres, la educación está en crisis y no puede volver a cerrarse puesto que es esencial". Y agrega que "así como lo son las familias, colapsadas por la amalgama de su trabajo habitual, con su nueva labor docente, el stress de todos por el encierro, y la falta de claridad en los mensajes del gobierno". "Es tiempo de vacaciones para muchos. Para nosotros es tiempo de prevenir un mal mayor para nuestros hijos. En marzo es tarde. Ahora es cuando tenemos que pedir la vuelta a clases" concluye.