En una cumbre virtual disparó contra el Gobierno Nacionales 21 de enero de 2021

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri aseguró que le "piden" que vuelva a "poner a la Argentina en el camino del respeto institucional".

"Me piden que volvamos a poner a la Argentina en el camino del respeto institucional", sostuvo el líder del PRO al encabezar una cumbre virtual del partido opositor. En el encuentro, realizado el pasado martes, el referente opositor marcó las coincidencias que surgieron de las reuniones que mantuvo con dirigentes políticos y empresarios, así como en sus charlas con vecinos. "Todos estos días me han pedido que volvamos a poner a la Argentina en el camino de la modernización, de la integración al mundo, de un Estado al servicio de la gente", señaló Macri.