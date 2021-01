9 de Julio en el Soltermam y Ben Hur en Cañada de Gómez Deportes 20 de enero de 2021 Redacción Por Miércoles de acción para los equipos rafaelinos. El León recibe a ADIUR, donde buscará la recuperación tras la goleada sufrida el domingo; el Lobo tiene una dura salida ante Atlético Carcarañá, líder del grupo.

FOTO ARCHIVO DE LOCAL. / El León buscará la recuperación en casa luego de ser goleado en Cañada de Gómez. FOTO ARCHIVO VISITA DE RIESGO. / Es la que tiene Ben Hur en la jornada de hoy. La BH quiere volver a festejar.

El próximo domingo se volverán a ver las caras, en esta oportunidad en el estadio Néstor Zenklusen, pero primero deberán afrontar los partidos de la fecha 3 que pone en juego el torneo Regional Amateur este miércoles, en su zona 1 de la Región Litoral Sur.

Por el lado de 9 de Julio, que será local de ADIUR de Rosario, buscará la recuperación luego de la goleada sufrida el pasado fin de semana en su visita a Atlético Carcarañá, rival que tendrá hoy la visita de Ben Hur. La ‘BH’ sabe que es una salida de riesgo, ante el líder del grupo, y llega tras lograr su primera alegría con la victoria por 2-0 ante los rosarinos en barrio Parque.

En el León está para reaparecer en la zaga Francisco Araya, tras cumplir con la fecha de suspensión. El que saldría del once inicial sería Emanuel Casado, pasando el ‘Pela’ Zbrun al medio campo. La otra duda que mantendría el DT sería en el medio campo, con la presencia de Agustín Costamagna o Nahuel Vera.

Los dirigidos por Gustavo Giorgi trabajaron en la tarde de ayer en el estadio y tras el táctico, el DT confirmó sólo los 20 convocados. Ellos fueron: Arqueros: Cordero, Chaves. Defensores: Acuña, Astrada, Araya, Arroyo, Agustín Vera y Martínez. Mediocampistas: Cardinali, Lencioni, Mansilla, Schonfeld, Costamagna, Zbrun, Federico, Sánchez, Casado. Delanteros: Girard, Noriega y Nahuel Vera.



BEN HUR VIAJA A CAÑADA

Carlos Trullet, entrenador de Ben Hur, no confirmó el equipo que utilizará para visitar a Atlético Carcarañá e incluso fueron 20 los convocados tras el entrenamiento de ayer por la tarde.

El equipo inicial, con respecto al que jugó el pasado sábado, tendrá una modificación segura y es el regreso de Martín Zbrun tras cumplir la fecha de suspensión, dejando su lugar Martín Alemandi, mientras que se esperará por Joaquín Castellano, quien se recupera de una contractura en el izquiotibial.

Los convocados: Arqueros: Astrada y Velázquez. Defensores: Alemandi, Asteggiano, Besaccia, Mathier, Sacks, Ybañez, Yuste y Martín Zbrun. Mediocampistas: Acosta, Castellano, Hang, Mayenfisch, Sola, Valsagna. Delanteros: Bianciotti, Bustamante, Núñez, Ochoa y Matías Zbrun.

Con los encuentros de este miércoles se cumplirá la primera etapa y el próximo domingo comenzarán las ‘revanchas’, donde quedarán sólo tres fechas para definir los clasificados a la próxima instancia; recordando que clasificará el primero de cada zona y el mejor segundo de todos los grupos.

A los elencos rafaelinos, tras sus respectivos encuentros de hoy, se les vendrá el clásico y luego, 31/01 y 07/02 los otros dos juegos.



Las posibles formaciones y datos de los partidos:

9 DE JULIO vs ADIUR



9 DE JULIO: Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Gerónimo Astrada, Francisco Araya y Osvaldo Arroyo; Agustín Costamagna o Nahuel Vera, Maximiliano Zbrun, Cristian Sánchez y Tomás Federico; Gonzalo Schonfeld y Braian Noriega. DT: Gustavo Giorgi.



ADIUR: Julián Cardozo; Julián Mariatti, Bruno Giacomino, Ignacio Boggino y Wenceslao Arias o Celso Zacarías; Leandro Esquivel, Ezequiel Alarcón o Leonel López, Leandro Berli y Alan Balbi; Javier Fernández y Cristian Yassogna. DT: Facundo Biondi.



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Edison Sada.

Asistentes: Daniel Franco Flores y Ariel Chiappero.

Hora: 18.00



ATL. CARCARANÁ vs BEN HUR



ATLÉTICO CARCARAÑÁ: Rodrigo Batista; Daniel Pacheco, Agustín Capitanelli, Ezequiel Brítez y Julián Gauna; Sebastián Jiménez, Marcelo Lezcano, Ricardo Figueroa y Nahuel Speck; Hernán Zanni y Nicolás Johansen. DT: Claudio Teloni.



BEN HUR: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Miguel Yuste, Luis Ybáñez y Martín Zbrun;; Joaquín Castellano o Marcos Valsagna, Leandro Sola, Ricardo Acosta y Germán Mayenfisch; Leonardo Ochoa y Diego Núñez. DT: Carlos Trullet.



Estadio: Sport Club Cañadense.

Árbitro: Jonatan Mapelli.

Asistentes: Hugo Fleitas y Fabio Rodríguez.

Hora: 19.00