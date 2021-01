Cine a cielo abierto Información General 20 de enero de 2021 Redacción Por En la tercera función del ciclo Cine a cielo abierto que se desarrollará en el marco del programa Verano Acá llevado adelante por la Municipalidad loca, el próximo viernes 22 de enero a las 21, se podrá ver una película animada para toda la familia en el espacio abierto del Anfiteatro Alfredo Williner para garantizar el cumplimiento de los protocolos vigentes.

Se trata de El gigante egoísta y estará acompañada de la proyección de dos cortos santafesinos que forman parte de la muestra del Festival Internacional de Animación Our Fest.

El Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, a cargo de la programación del ciclo, busca de este modo dar mayor visibilidad al género de la animación, un nicho dentro de la industria nacional con escasas pantallas para su exhibición.

Se recuerda además que, si bien la entrada es gratuita, deberá reservarse previamente de forma online, de manera individual, en la página oficial de la Municipalidad de Rafaela: www.rafaela.gob.ar.



El gigante egoísta

Está dirigida por Liliana Romero y Norman Ruiz y fue estrenada en 2020 en la plataforma de Cine.Ar.

Basada en el cuento homónimo de Oscar Wilde, esta fábula que transpone la historia al norte argentino, tiene como protagonista al Gigante del título, quien vive aislado en la cima de una montaña sin entrar en conflicto con sus vecinos. Su única compañera suele ser el hada Yinyi, pero la aparición de la bella Primavera cambia su comportamiento. El amor que siente por ella hace que trate de mantenerla a su lado, alterando así el orden y flujo natural de las estaciones. Para resolver la catástrofe que ha generado, el gigante deberá salir de su ostracismo y emprender un largo viaje en busca de polinizadores.

El filme con producción de Toma Virtual, Cinema Globo y Lagarto Cine, suma las voces de Alejandro Paker, Adriana Salonia, Virginia Kaufmann y Manuel Wirzt, este último además autor de la canción central de la película.

Con "El gigante egoísta", Ruiz y Romero concretan su cuarto largometraje compartido después de "El color de los sentidos" (2004), "Martín Fierro: la película" (2007) y "Cuentos de la selva" (2009).



Festival Internacional de Animación Our Fest

Previamente a la proyección de la película, se podrán ver dos cortometrajes animados, ambos santafesinos, que forman parte de la muestra del Festival Internacional de Animación en Stop Motion Our Fest, realizado en la ciudad de Buenos Aires en 2020.

El primero de ellos se titula Hay secretos y cuenta con guión y dirección de Silvina Rodríguez y Fabricio Sola. Está inspirado en la canción del mismo nombre del grupo Canticuénticos, centrada en la temática del abuso infantil, su prevención y tratamiento. Lucia guarda un secreto pesado que no la deja jugar. A través del dibujo y la ayuda de su maestra busca encontrar la forma de sanar.

También se proyectará Ailín en la Luna, con dirección de Claudia Ruiz y producción de El Molinete Animación. Este corto fue realizado con el Premio Corto de Animación 2017 de Espacio Santafesino, y fue declarado de interés en el Concejo Municipal.

La idea original es de Vilma Honnorat y Claudia Ruiz, y surgió de una experiencia que tuviera Vilma con su pequeña hija Ailín. Claudia junto a Malena Martínez, desarrollaron el guión, jugando con el lenguaje de la animación para contar esta historia, destinada a niños y familias.