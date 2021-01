Claudia Villafañe campeona del Masterchef Celebrity Información General 20 de enero de 2021 Redacción Por Claudia Villafañe se coronó campeona de Masterchef Celebrity y le dedicó su premio “a los que no están”. Con la compañía de sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, la empresaria se hizo acreedora al trofeo del certamen de gastronomía de Telefe. La gala tuvo picos de 26 puntos de rating.

El pasado lunes y con picos de rating que superaron los 26 puntos, la primera edición de Masterchef Celebrity llegó a su fin. Y, en una gala cargada de emoción, Claudia Villafañe venció a Analía Franchín y se quedó con el preciado trofeo y una suma en efectivo de un millón de pesos a modo de premio.

Después de tres meses de intensa competencia y con una audiencia fiel que lo convirtió en el mayor éxito de la temporada, el reality de gastronomía de Telefe tuvo su última emisión Pasadas las 22.15, Santiago Del Moro dio la introducción a una noche signada por los nervios y le cedió la palabra al jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, quienes se mostraron felices de haber participado en el ciclo. Acto seguido y para sorpresa de todos los presentes en el estudio, entraron varios los exparticipantes del certamen, entre ellos, Sofía Pachano, el Polaco, Vicky Xipolitakis, Fede Bal, Roberto Moldavsky, Boy Olmi y el Turco García, para alentar a sus excompañeras, informó Teleshow.

Sin embargo, los sentimientos se pusieron a flor de piel cuando ingresaron los familiares de las finalistas, que se conmovieron con la sorpresa. Por el lado de Analía, se hicieron presentes su hijo y su mamá. Y, por el lado de Claudia, Dalma y Gianinna Maradona no quisieron perderse este hito en la vida de su madre.

“¡Ay, mi alma, cuando veo a mi hijito entrar!”, dijo Analía al ver a su pequeño Benicio. Y luego Dalma tomó la palabra en nombre de Villafañe: “Realmente lo dejó todo, sé que está muy nerviosa y nosotras también, así que lo mejor para las dos. ¡Qué sea una noche linda!”. Intrigado por el apodo de la empresaria, Del Moro le consultó a la hija mayor de Maradona de dónde había salido el “Tata”, a lo que ella respondió que se lo habían puesto sus nietos. “Fue Benja y, ahora, Roma se copió. Pero el inventor del nombre fue él”, indicó.

Inmediatamente, el jurado les explicó a las participantes cuál era la consigna a cumplir: debían preparar en 90 minutos una entrada, un plato principal y un postre dignos de un restaurante de máximo nivel. Si bien en un primer momento les dieron tres minutos para ir a retirar los ingredientes en el mercado, luego los chefs les informaron que podrían volver cuantas veces quisieran, lo cual para ambas resultó ser un verdadero alivio.

Acto seguido, tanto la ex de Diego Maradona como la ex de Guillermo Coppola, quien fuera el más emblemático mánager del jugador, definieron cuáles iban a ser sus platos. Analía se decidió por una entrada de carpaccio de portobellos, como plato principal un pulpo grillado y, de postre, durazno asado con almíbar de naranja, ricota casera y praliné de nueces. Claudia, por su parte, optó por una burrata con tomates confitados, frutillas y vinagreta de vainilla como entrada, de plato principal eligió un solomillo de cerdo envuelto en conejo y panceta y, de postre, un cremoso de chocolate blanco con helado de banana.

Las dos finalistas se lucieron y fueron colmadas de elogios por parte del jurado, cuyos integrantes reconocieron tener una difícil tarea para elegir a la ganadora. “Es de un restaurante que yo recomendaría a la gente para que vuelva”, le dijo Martitegui a Analía. Betular, por su parte, también felicitó a Claudia. “Cuando la simpleza está perfectamente hecha pasa esto”, le expresó.

Así fue como, en una definición apasionante, los chefs se fueron a deliberar para tomar la decisión final, a pesar de que los tres hubiesen preferido un empate. El encargado de anunciar a la campeona fue Martitegui: “La ganadora de Masterchef es...la Tata”, señaló para alegría de todos los presentes.

Emocionada, Claudia tuvo su momento para decir unas conmovedoras palabras: “Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...”. Y luego, con los ojos llenos de lágrimas, cerró su participación asegurando: “Estoy muy agradecida y feliz”.