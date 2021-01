Sugestivo adelanto de Sky Rojo Sociales 20 de enero de 2021 Redacción Por El sugestivo adelanto de Sky Rojo, tras los rumores de romance de Lali Espósito con el director de la serie. Además de difundir las primeras imágenes, Netflix ya le puso fecha de estreno a la ficción dirigida por el español David Victori.

La carrera profesional de Lali Espósito parece no tener techo. Luego de su exitoso paso por las ficciones nacionales y de lanzar su música a nivel internacional, ahora va por más y se incorpora como una de las figuras de Netflix, a través de su protagónico en la serie española Sky Rojo, destacó Teleshow.

Fue durante el rodaje de esa serie que se la vinculó sentimentalmente con su colega Miguel Ángel Silvestre, algo que ella se encargó de desmentir personalmente, y con el director de la ficción, David Victori, con quien la prensa española la fotografió muy de cerca. “Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna...eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”, había detallado en exclusiva para Teleshow. Cabe recordar que la ex Casi Ángeles había anunciado en septiembre su separación de Santiago Mocorrea, su novio durante casi cuatro años. “Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy”, escribió la actriz en aquella oportunidad en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que ahora, y luego de casi un año de grabaciones que tuvieron su interrupción por la pandemia, salió a la luz el primer adelanto de la serie, con imágenes muy sugestivas. En la ficción, la actriz encarna a Wendy, una chica que huye junto a Coral (Verónica Sánchez) y Gina (Yany Prado), en busca de su libertad mientras son perseguidas por Romeo (Asier Etxeandia), su proxeneta, y Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y Christian (Enric Auquer), los secuaces de éste en el Club Las Novias. Juntas iniciarán un frenético viaje sin rumbo en el que tendrán que enfrentarse a todo tipo de peligros y vivirán cada segundo como si fuera el último, pero con el que afianzarán su amistad y descubrirán lo más importante: que juntas son mucho más fuertes y tienen más opciones de recuperar sus vidas.

La serie, hecha por los creadores de La Casa de Papel y que tiene fecha de estreno para el próximo 19 de marzo, cuenta con dos temporadas confirmadas de 8 episodios cada una, y fue rodada en varias locaciones de Madrid y Tenerife. En los adelantos, se pueden ver las jugadas escenas que realizó junto al elenco internacional y que combina humor negro, grandes dosis de acción y pura adrenalina.

En el plano musical, lanzó su cuarto disco Libra hace unos meses, que fue recibido muy bien por sus fans, que lo convirtieron en un éxito. “Es un disco que empezó en Argentina y se fue para los Estados Unidos. Trabajé mucho allí y, de pronto, me sale la oportunidad de venir a España por la serie. Y terminé haciendo todo el final del acá y con toda esta situación de por medio. Entonces, una vez que logré terminarlo entre tanta movida, fue como: “Pero escuchame una cosa, ¿qué voy a esperar? ¡Esto se saca así!”, había confesado a este medio.

Hace poco, la exEsperanza Mía estuvo en Argentina visitando a su familia para las fiestas de fin de año, y fue en ese momento que finalmente pudo conocer a su sobrino Beltrán, quien nació una semana antes de que ella se fuera a trabajar al exterior pero no lo pudo conocer debido al aislamiento social obligatorio.