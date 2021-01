Fernanda Raverta habló de los proyectos de inversión de la ANSES Suplemento Jubilados 20 de enero de 2021 Redacción Por La ANSES está invirtiendo en proyectos estratégicos para el beneficio de los ciudadanos. Con proyectos nuevos fomentan la creación de nuevos empleos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), invertirá más de 100 mil millones de pesos en sectores estratégicos. Enmarcado en el Fondo de Inversiones Estratégicas, mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la directora del organismo, Fernanda Raverta, dio la noticia junto al ministro de economía, Martín Guzmán.

En este sentido, se conoció que la ANSES invertirá en la ampliación portuaria de la ciudad de Mar del Plata, que consiste en un nuevo espigón en el sector pesquero. El principal objetivo del proyecto es mejorar la infraestructura productiva y generar más de 9.000 empleos nuevos.

Al respecto, Fernanda Raverta expresó: “Estamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán, garantizando el Fondo de Inversión Estratégico desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para poder acompañar proyectos productivos que generen trabajo porque consideramos que reconstruir la Argentina es generar trabajo”.

En este sentido, la directora de la ANSES agregó: “Presentar al Fondo con este primer proyecto que es la construcción del espigón N°9, que genera que la capacidad productiva del puerto de Mar del Plata aumente en un 33 por ciento, es muy importante. Es una obra que se va a realizar durante 24 meses y va a generar trabajo”.

Finalmente, respecto al proyecto, Fernanda Raverta comentó: “Dejará instalada en la ciudad de Mar del Plata la posibilidad de incorporar a más vecinos y vecinas al trabajo. Y esa es la manera que nosotros y nosotras desde el Gobierno Nacional creemos que vamos a salir de los problemas y de la complejidad de la Argentina, que no solo recibimos el 10 de diciembre del 2019, sino que vivimos la pandemia en el 2020, pero que acá estamos en este 2021 para poner en marcha la Argentina, para ponerla de pie”.

El ministro Martín Guzmán también declaró sobre el proyecto, indicando: “el proyecto de la obra para el Puerto va a generar más trabajo, más competitividad, más productividad y también va a posibilitar más generación de divisas, que son todas las cosas que Argentina necesita para poder alcanzar una economía tranquila y con oportunidades”.



COMUNICADO

DE ANSES

En un comunicado emitido ayer desde la cuenta @ansesgob, el Gobierno Nacional informa que "no se contacta por WhatsApp, ni pide datos personales o bancarios por teléfono, mail o SMS."

"Tampoco realiza ningún tipo de relevamiento con listados que circulan por las redes sociales".

Al final del comunicado deja en claro que "las comunicaciones del organismo únicamente se realizan a través de sus canales oficiales: http://anses.gob.ar, el 130 y sus cuentas oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube" y recordar también que todos los trámites y gestiones de ANSES son gratuitos y no necesitan gestores ni intermediarios.