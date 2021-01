“A este gobierno le cuesta entender que no todo da lo mismo” Locales 20 de enero de 2021 Redacción Por Lo expresó la diputada nacional por Santa Fe ante las declaraciones de Adriana Puiggrós

La exviceministra de Educación y asesora presidencial Adriana Puiggrós, declaró este lunes “que las clases empiecen 15 días o un mes después no es un drama”. Al respecto, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Lucila Lehmann, sostuvo que “a este gobierno le cuesta entender que no todo da lo mismo”. Las estadísticas hablan. En Argentina, 6 de cada 10 familias consideran que su hijo está perdiendo aprendizajes importantes a causa del aislamiento obligatorio.

“A medida que avanza el segundo año de la pandemia, es fundamental priorizar los esfuerzos para regresar a la educación presencial en las mejores condiciones posibles de seguridad en todas las escuelas del país”, destacó Lehmann, quien luego remarcó que “en caso de necesidad de confinamiento, UNICEF recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las restricciones”.

“Hoy día, se encuentran habilitados los casinos, pero las aulas permanecen cerradas. Es absurdo y hasta cínico restringir el comienzo de las clases. Los chicos necesitan volver a las aulas para seguir aprendiendo y para recuperar el tiempo que se perdió”, sostuvo la diputada de Juntos por el Cambio. “El gobierno enamorado de su cuarentena, no quiso oír a los expertos en salud que decían que con los debidos cuidados se podían hacer clases presenciales. Por otra parte, los sindicatos son los verdaderos contribuyentes de que la brecha educativa se haya ampliado. Son los que militan la no educación, haciendo caso omiso al 44% de chicos que carecen de recursos, como por ejemplo una computadora o conectividad a internet”, concluyó Lehmann.