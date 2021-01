Fernández encabezó segunda reunión del Gabinete Federal Nacionales 20 de enero de 2021 Redacción Por Pidió que existan "las mismas posibilidades de poder crecer".

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer la segunda reunión del gabinete federal en la ciudad riojana de Chilecito, una de las "capitales alternas" de la Argentina, y llamó a que existan "las mismas posibilidades de poder crecer". "Quiero que todos hagamos el mérito de crecer, pero quiero que todos tengamos las mismas posibilidades para poder crecer", resaltó Fernández.

En ese marco, el Presidente indicó que La Rioja "ha padecido la postergación del resto del país", y afirmó sus deseos de que "ningún chico de 12 años se tenga que ir a estudiar a Buenos Aires", porque "eso no puede pasar más".

Además, el jefe de Estado convocó a "poner de pie al norte argentino", y subrayó: "Para mí, el Norte no es cualquier lugar. Es una espina clavada en mi corazón, porque he visto al Norte caer en la desidia del poder central".

"El Norte no es la pobreza que algunos quieren mostrarnos.

El Norte no es ese Norte inviable del que algunos hablan. Es un Norte maravilloso que tiene infinitas riquezas", enfatizó.

Para Fernández, "la palabra en la política necesita que se resignifique y que entendamos de una vez por todas que lo que se dice es para cumplirlo".

"Cuando uno se compromete asume una responsabilidad, y por lo tanto acá estoy. Simplemente cumpliendo con mi palabra, que no debería ser motivo de aplausos sino lo habitual", manifestó Fernández, al referirse a su compromiso de crear las "capitales alternas" de la Argentina.

El jefe de Estado reiteró que su Gobierno está compuesto por "un Presidente y 24 gobernadores".

En ese sentido, Fernández destacó que cuando el mandatario de San Juan, Sergio Uñac, lo "necesitó" por el terremoto registrado en la provincia cuyana el Ejecutivo nacional estuvo para "ayudar a levantar aquello que la tierra había tirado abajo".

La comitiva presidencial fue integrada por los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Jorge Ferraresi (Desarrollo Territorial y Hábitat), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Luis Basterra (Agricultura).

Además, estuvieron los titulares de las carteras de Transporte, Mario Meoni; Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Ambiente, Juan Cabandié; y Cultura, Tristán Bauer, junto a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

En representación provincial participaron el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; la vicegobernadora, María Florencia López; y el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria.

También estuvieron en la reunión del gabinete federal gobernadores, autoridades nacionales, integrantes del gabinete provincial, autoridades provinciales, legisladores y legisladoras nacionales.