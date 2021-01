Tras el sismo, el Gobierno promete ayuda a San Juan Nacionales 20 de enero de 2021 Redacción Por El Presidente recorrió zonas afectadas por el sismo y destacó que su "obligación" es "estar al lado de los sanjuaninos que están sufriendo".

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente Alberto Fernández recorrió ayer en San Juan parte de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en la provincia, donde se registró un sismo de 6,4 grados de magnitud, y afirmó que su "única obligación es estar al lado" de los sanjuaninos que están "sufriendo". El jefe de Estado cambió su agenda de actividades para visitar las zonas de San Juan sacudidas el lunes por la noche por un fuerte sismo y anunció que anticipará el envío de fondos que le corresponden a la provincia para que disponga 7.000 millones de pesos destinados a la construcción de 1.800 viviendas.

"Mi única obligación es estar al lado. Estar al lado no es firmar un decreto que transfiera fondos, estar al lado es mirar a los ojos a Romina, que ayer se le cayó la casa encima, y decirle 'vos quedate tranquila que te vamos a ayudar con (el gobernador local) Sergio (Uñac) a que tengas tu casa'", resaltó el jefe de Estado.

Durante una conferencia de prensa en la provincia cuyana, Fernández precisó: "No es una promesa de quien gobierna, es el compromiso ético del que abraza la política con la convicción de que lo hace para servir a los otros, para estar al lado de los que necesitan, para ser la voz de los que no tienen voz, para acompañar a los desamparados". En ese marco, el jefe de Estado indicó que se destinarán "120 millones de pesos adicionales para ayudar a urbanizar barrios obreros que están necesitándolo".

"A las 7 de la mañana, a penas me levanté, lo llamé a Sergio para decirle ´Voy para allá, ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué tenemos que hacer?´", describió el Presidente. En esa línea, Fernández subrayó: "En verdad, no estoy haciendo nada especial. Estoy haciendo lo que debe hacer un presidente de los argentinos, porque si yo sé que en San Juan por imperio de un terremoto hay un sanjuanino que está sufriendo, sé que hay un argentino que sufre".

"Gracias a Dios no lamentamos víctimas, porque San Juan aprendió y construyó una provincia antisísmica. Eso es mérito de ustedes. Tienen que tener la enorme alegría de que con el correr de los años fueron estrictos, pusieron las normas de construcción que correspondían", ponderó.

Por su parte, el gobernador de San Juan agradeció a Fernández por "el acompañamiento" y "poner la cara" ante la adversidad, lo que consideró como un acto de "un valor trascendente".

Fuentes oficiales indicaron que el jefe de Estado junto al gobernador local, Sergio Uñac, se pusieron en "contacto con varias familias del asentamiento Pellegrini, en el departamento Rivadavia, que sufrieron el derrumbe de sus viviendas".

"En los asentamientos Pellegrini y La Paz habitan más de 240 familias. El sismo de 6.4 grados de magnitud provocó el derrumbe del 40 por ciento de las viviendas", detalló Presidencia en un comunicado.

En ese marco, el Presidente anunció "la construcción de 1.800 viviendas en la provincia cuyana con un aporte del Estado nacional, a través del Programa Casa Propia-Construir Futuro, de 7.100 millones de pesos". Además, fuentes del Ejecutivo detallaron que se firmó "un convenio para promover y materializar el Acceso a la Vivienda y a un Hábitat adecuado por otros 186 millones de pesos".