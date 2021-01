González García garantizó 51 millones de dosis de vacunas Nacionales 20 de enero de 2021 Redacción Por El ministro de Salud señaló que el Gobierno nacional sigue manteniendo conversaciones con los laboratorios Moderna, Pfizer, Sinopharm, Cansino y Sonovac para garantizar que no haya faltantes.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ministro de Salud, Ginés González García, anunció ayer que "antes de fin de mes" habrá "una gran disponibilidad de vacunas", al tiempo que detalló que en total están garantizadas 51 millones de dosis.

Según González García, "es cuestión de horas" para que se apruebe el uso de la vacuna de origen ruso contra el coronavirus para los mayores de 60 años.

El segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V comenzó a aplicarse en los 24 distritos del país, mientras el ministro de Salud subrayó que la Argentina "está accediendo a las vacunas según los contratos firmados". "Antes de fin de mes vamos a tener una gran disponibilidad de vacunas. Es cuestión de horas para que los mayores de 60 años puedan recibir la vacuna rusa. Tenemos contratos firmados y se vienen cumpliendo", destacó.

El funcionario afirmó que el Gobierno tiene garantizadas 51 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 a partir de los contratos ya firmados con laboratorios de Rusia (Gamaleya- Sputnik V), Reino Unido (Oxford-AstraZeneca) y la ONU (COVAX).

"Todos saben los inconvenientes que hay en todo el mundo para acceder a la vacuna y vacunar, y hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguno de esos inconvenientes, muy por el contrario, seguimos accediendo a la vacuna según los contratos que hemos firmado y tenemos aseguradas más de de 51 millones de dosis", subrayó.

Durante una conferencia de prensa en el Hospital Posadas, el ministro resaltó que la campaña de vacunación "se viene realizando en tiempo y forma" y destacó el trabajo del Gobierno para acceder a una gran cantidad de vacunas a través de las negociaciones con distintos laboratorios de todo el mundo.

"La campaña de vacunación se viene realizando en tiempo y forma. Nosotros recibimos la vacuna y la distribuimos en todo el país. Venimos cumpliendo perfectamente bien con el programa", expresó el titular de la cartera sanitaria.

Pese a confiar en los tiempos de la campaña de vacunación, el funcionario nacional pidió no centrarse en las fechas y los números específicos de cada vacuna porque existen "problemas en todo el mundo" para el acceso a las dosis. Sin embargo, remarcó que pese a los "problemas que tiene todo el mundo" para acceder a las vacunas, la Argentina "hasta ahora no tuvo ningún inconveniente". "Seguimos transitando un camino de esperanza, un camino de futuro", indicó.

Asimismo, el ministro de Salud hizo hincapié en la necesidad de que la sociedad "acompañe con el comportamiento" de cuidados sanitarios porque subrayó que el desarrollo de la curva de contagios depende de un componente "cultural".

En tanto, sostuvo que "la voluntad del Presidente (Alberto Fernández) es que los docentes sean incluidos entre quienes tienen prioridad a la hora de la vacunación".

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, acompañó al ministro y también dos trabajadores de la salud, que fueron los primeros vacunados al cumplirse ayer 21 días de la primera dosis, cuya aplicación se realizó el 29 de diciembre último.



CON DIPUTADOS

Por otra parte, Ginés González García, recibió ayer a diputados nacionales que integran la comisión de Acción Social y Salud Pública, para informar sobre los avances en la campaña de vacunación contra el coronavirus. La reunión se llevó a cabo en la oficina del funcionario en la sede ministerial y participaron los diputados nacionales Pablo Yedlin (presidente de la comisión), María Luisa Montoto, María Jimena López, Paola Vessvessian, Carolina Moisés (Frente de Todos) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro).

Juntos por el Cambio decidió no asistir al encuentro pese a que previamente había solicitado una audiencia con el ministro, y denunció que el ámbito para este tipo de intercambios debería ser el Congreso de la Nación o no la oficina del funcionario.

Durante el encuentro, del cual también participó el titular de ANMAT, Manuel Limeres, González García les comentó a los legisladores detalles sobre la campaña de vacunación en todo el país y la marcha de las negociaciones del Gobierno con los distintos laboratorios para la adquisición de las vacunas.

"Siempre es bueno compartir con los representantes del poder legislativo toda la información y la gestión que venimos realizando desde el Ministerio. Tenemos un plan de vacunación en marcha, contratos firmados que aseguran más de 51 millones de dosis y negociaciones abiertas con proveedores para inmunizar a nuestra población", destacó el ministro al cabo de la reunión, que definió como "exitosa".

Acerca de la no concurrencia al encuentro de representantes de Juntos por el Cambio, González García se desligó de cualquier responsabilidad y ratificó que la convocatoria al diálogo es a todos los sectores políticos "sin distinción partidaria".

Por su parte, diputados nacionales de Juntos por el Cambio justificaron su ausencia en la reunión que convocó el ministro de Salud, Ginés González García, con legisladores de la comisión de Acción Social y Salud Pública, al insistir en que el funcionario debe concurrir a dar "explicaciones" sobre todo lo relacionado a las vacunas contra el coronavirus a la Cámara baja y no reducirlo a una audiencia "a puertas cerradas" en su despacho.