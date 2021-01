“Siento un tremendo orgullo”

El día llegó. La pandemia de coronavirus cambió los planes de todos en 2020. Tras las postergaciones, este martes 19 de enero Atlético de Rafaela podrá llevar adelante su Asamblea con cambio de autoridades. Silvio Fontanini asumirá como presidente en reemplazo de Eduardo Gays. Si bien es ‘sólo una cuestión formal’ y de papeles, ya que desde hace unos cuantos meses los ‘nuevos’ dirigentes vienen trabajando no deja de ser un día importante para la institución de barrio Alberdi, y para el propio Fontanini. “Es un orgullo y una responsabilidad muy grande para mí”, indicó. Y luego agregó: “Si bien ya estábamos actuando como presidente del club, el hecho de la Asamblea, que finalmente llegue la fecha no es algo menor, va a ser un día muy especial para todos”.



- Llega el momento tan esperado.



- Sí, presidir el club del cual uno es hincha y simpatizó toda la vida, que siente tanto cariño y amor es un máximo orgullo, siento tremendo orgullo y a la vez mucha responsabilidad porque es Atlético de Rafaela, un club grande de la ciudad, de la provincia y en la nación, con una historia impresionante y una proyección impresionante.



- ¿Qué se le pasa por la cabeza en estos momentos?



- En cierta medida uno piensa en agradecimientos, al socio, al hincha que siempre te hacen llegar una palabra de aliento y empujan hacia adelante y colaboran. Agradecimiento a los compañeros de la CD que se va y a la que llega, especialmente a la familia que es a quien le sacamos horas y tiempo para poder llevar adelante este vicio de ser dirigente del club de nuestro amores.



- ¿Cómo reciben el club? A esta altura, 9 meses después, con una realidad algo diferente a aquel Abril del año pasado.



- A pesar de ser el 2020 un año muy duro las cosas se fueron más o menos acomodando, estamos en una situación un poco más tranquila y más ordenada que hace un año atrás. En cuanto a la situación deportiva, por un lado estamos muy contentos porque se pudieron empezar a desarrollar todas las actividades del club. Con respecto al fútbol ansiosos, esperando conocer el rival para ver si en este sprint final podemos lograr ese ansiado ascenso que todos queremos. Estuvimos muy cerca de llegar a la final, lo merecimos, no se pudo dar, pero ahora tenemos estas tres fechas para ver si podemos avanzar y lograr el premio mayor.



- ¿Cuáles son los principales objetivos que se plantearon?



- Fuera de lo deportivo el primer objetivo a corto plazo es la mudanza de la sede administrativa. La mutual a Urquiza y Dentesano, es algo que deseamos sobremanera, tener la administración en cercanías máximas a las instalaciones del club. Luego hay una serie de proyectos y obras que uno va imaginando y estamos merituando para el 2021 pero la línea es seguir ondeando en la proyección de jugadores con lo cual tenemos que fortalecer las divisiones inferiores, ahí debemos pegar un fortalecimiento no solo con nombres o los profes formadores, sino con infraestructura. Hay diversos sueños, proyectos que vamos a empezar a mirar para tratar de concretarlos, llámese pensión, cancha de fútbol de césped artificial que es indispensable para las prácticas, mejoras en el autódromo que ya se están llevando a cabo muchas, mejoras en el circuito para que siempre sea un epicentro para la actividad automovilística del país, mejoras en el gimnasio 2, en el Lucio Casarín. Todo atado a las posibilidades económicas y el desarrollo que vaya teniendo el año, que esperemos sea un poquito menos duro que el año pasado.