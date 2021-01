Rescata de la memoria a protagonistas emblemáticos Sociales 19 de enero de 2021 Redacción Por Es la última obra de Edgardo D. Peretti, publicada por Editorial Dunke en noviembre de 2020.





Por Susana Merke*



Introducirnos en la lectura del último libro publicado por el escritor rafaelino Edgardo Peretti -de vasta y reconocida trayectoria en el ámbito de las letras-, implica ingresar a un mundo íntimo, donde lo cotidiano nos transporta a otros tiempos para reconstruir historias. Historias que sólo él conoce y se atreve a compartir con sus lectores.

Con un sugestivo título Rejunte recorremos la vida de los habitantes de esta ciudad desde su Formación, para acercarnos a aquellos duros inmigrantes que construyeron en la “nada” la aldea que se convertiría en ciudad pujante.

Apoyado en bibliografía específica, testimonios y amplia documentación, rescata anécdotas, personajes olvidados, legendarios hombres y mujeres que llegaron a poblar esta pampa gringa tan nuestra, que nos identifica con las costumbres heredadas y las aprendidas.

Recorrer las páginas del libro es recuperar de la memoria aquellos protagonistas emblemáticos que habitaron o frecuentaron barrios, clubes, instituciones o fábricas; la llegada de la televisión alterando la rutina doméstica y convirtiendo en televidentes a los miembros de cada familia frente a la pantalla, para identificarse con sus héroes o villanos.

Como es de imaginar, no olvida su amor por el deporte transformado en pasión y así con el correr de las páginas nos lleva de la mano para revelar intrigas y relatos orales, que conoció desde joven frecuentando amigos entrañables y adversarios ideológicos en la mesa de un bar… Y las mujeres de esta tierra no podían estar ausentes, motivo más que suficiente para enaltecer a las que con su amor por la historia y la literatura dejaron huellas, que otros -como el autor- recogerían.

Con un excelente diseño y edición, el libro abre caminos para acercarnos a ese tiempo que no debe pasar al olvido y tenemos la obligación de traer al presente para dejarlo como testimonio a las nuevas generaciones. Su escritura sencilla y minuciosa habla de la responsabilidad de los memoriosos. Gracias Edgardo por permitirnos seguir disfrutando de tus textos.



*Profesora en Letras UNL